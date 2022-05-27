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В России формируется дефицит лифтового оборудования

27 мая 2022 10:19
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В России формируется дефицит лифтового оборудования

Из-за прекращения поставок иностранными производителями и остановки выпуска лифтов на мощностях американской Otis в России формируется дефицит лифтового оборудования, который сохранится даже с учетом возможного увеличения поставок из Китая, приводит слова экспертов «Коммерсантъ». Кроме Otis прекратили поставки лифтов и эскалаторов финская KONE и немецкая TK Elevator.

Из-за потребности замены лифтов старше 25 лет, которых в РФ в апреле 2022 года насчитывалось около 123 тыс. единиц, на рынке формируется неудовлетворенный спрос, отмечает эксперт «НЭО Центра» Ирина Долгих. В сложившейся ситуации представители застройщиков отмечают, что пока не ясно, какой возможен выход для строящихся объектов. Многие видят разрешение в импортозамещении.

Ранее стало известно, что в 2022 году в многоквартирных домах Самарской области заменят более 1,5 тысяч лифтов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время большой встречи с собственниками домов, руководством управляющих компаний и ТСЖ, главами муниципальных образований. Для замены оборудования удалось привлечь федеральные средства.

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских рассказал редакции ГТРК «Самара» о том, что сейчас ведутся активные переговоры с производителем лифтового оборудования из Приволжского Федерального округа. Представители компании уже провели встречи с застройщиками, предлагая свои услуги. Отмечается, что производитель находится в удобном положении с точки зрения логистики. 

Руководители строительных компаний отмечают удорожание строительных материалов и оборудования: в частности, серьезный рост цен на лифты, радиаторы, трансформаторы, отопительные котлы без импортных комплектующих.

Вместе с тем, цены на отдельные стройматериалы из металла, например, железную арматуру, понизились. Об этом стало известно на прошедшем заседании регионального штаба по жилищному строительству. Было поручено обобщить информацию, чтобы представить ее на рассмотрение федерального штаба по региональному развитию. Отмечается, что отдельные меры регулирующего характера позволили понизить цены на природные строительные материалы, в частности речной песок.

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