Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
Самарцев приглашают на лекцию «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
«Самарскими РС» установлено свыше 65 000 «умных» приборов учета в регионе
«Самарскими РС» установлено свыше 65 000 «умных» приборов учета в регионе
Японская Panasonic прекратила торговлю с Россией
В РКС-Самара состоялся итоговый Штаб по благоустройству за 2021 год
В «РКС-Самара» состоялся итоговый Штаб по благоустройству за 2021 год
Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о риске для всей отрасли кинопоказа в РФ
Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о риске для всей отрасли кинопоказа в РФ
В Самарской области завершается контрактация на строительство инфраструктурных объектов
В Самарской области завершается контрактация на строительство инфраструктурных объектов
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь 8 марта
Жителей Самарской области приглашают на онлайн-программу в честь 8 марта
Правительство России подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации
Правительство России подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 111.76
8.51
EUR 124.02
9.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В «РКС-Самара» состоялся итоговый Штаб по благоустройству за 2021 год

4 марта 2022 13:36
83
В РКС-Самара состоялся итоговый Штаб по благоустройству за 2021 год

«РКС-Самара» - ресурсоснабжающее предприятие, открытое для любого конструктивного взаимодействия. Каждую неделю на Луначарского, 56 собирается Штаб по благоустройству, куда приглашаются представители районных администраций, УК и ТСЖ, активные жители, чтобы в оперативном порядке решить вопросы земляных вскрытий и ограждений, установки детских и игровых площадок на инженерных коммуникациях, открытых колодцев и другие проблемные темы. 

В минувший четверг состоялся итоговый, годовой, Штаб по благоустройству «РКС-Самара». На нём присутствовали представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, Администрации г.о. Самара, муниципальных предприятий, руководители районных администраций и представители подрядных организаций. 

И.о. заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Богдан Корчуганов и Первый заместитель Главы г.о. Самара Владимир Василенко положительно отозвались о работе предприятия в сфере благоустройства. «Есть ещё нерешённые вопросы, их достаточно. Но мы видим, как много предприятие делает, в том числе и по благоустройству. Проводя аварийно-восстановительные ремонты, реализуя масштабные инвестиционные проекты, они не забывают и о культуре работ», - сказал Владимир Василенко. 

Не первый год сотрудники предприятия отвечают за состояние территорий около фонтана на Галактионовской, на улице Подшипниковой и Ленинской, благоустраивают колодцы в газонах, строго следят за состоянием ограждений около мест проведения работ. 

 «Благоустройство – это наша ответственность перед жителями Самары, – отметил главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. - Устраняя технологические отказы на сетях водоснабжения и водоотведения, мы вынуждены проводить земляные работы. И наша задача – минимизировать неудобства, обеспечить безопасность и комфорт городской среды, повышать культуру производства». 

В ходе торжественного мероприятия ресурсники поблагодарили подрядчиков – дорожные предприятия, которые убирают наледь после устранения технологических отказов, заделывают вскрытия на автомобильных и пешеходных дорогах города. Отличившимся работникам вручили благодарственные письма и подарки. 

Также приглашённые могли посмотреть изобретения «РКС-Самара» в сфере благоустройства: различные виды ограждений, информационные таблички, мостки для мест проведения ремонтных работ. Заседания Штаба по благоустройству по-прежнему будут проходить в «РКС-Самара» каждый четверг в 14.00. 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Санитарно-защитную зону подкачивающих станций в Самаре защищают от вмешательства посторонних
01 марта 2022, 11:03
Санитарно-защитную зону подкачивающих станций в Самаре защищают от вмешательства посторонних
НСП, как любой объект водоснабжения, имеет санитарно-защитную зону, в которой запрещено парковать машины, ставить контейнерные и детские площадки. ЖКХ
566
Меньше вскрытий – больше перекладок.
28 февраля 2022, 14:46
Специалисты «РКС-Самара» за год переложили 8,4 км водопроводных и канализационных труб бестраншейным методом
Меньше вскрытий – больше перекладок. ЖКХ
764
С 28 февраля по 5 марта 2022 года. 
25 февраля 2022, 14:58
«РКС-Самара»: список адресов, где будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения
С 28 февраля по 5 марта 2022 года.  ЖКХ
1363

В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
4 марта 2022  12:48
Дмитрий Азаров обсудил с руководителями промпредприятий региона возможные меры поддержки в условиях санкций
92
Значимая мера поддержки: предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
4 марта 2022  12:35
Предприниматели из Самары могут получить субсидии по возмещению затрат по кредитам
112
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
4 марта 2022  11:24
В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов
151
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно
4 марта 2022  10:00
Дмитрий Азаров - о продовольственном рынке: "Ситуация контролируется, складские запасы значительные, мониторинг цен ведётся ежедневно"
262
Мы создали запас прочности: Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
4 марта 2022  09:44
"Мы создали запас прочности": Дмитрий Азаров рассказал о возможностях экономики Самарской области
174
Весь список