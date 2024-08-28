В результате вмешательства прокурора вывезли бытовые отходы от многоквартирного дома в Самаре

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Вчера, 27.08.2024, прокуратурой в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о скоплении бытовых отходов на контейнерной площадке у дома по ул. Гастелло, 42.

В ходе прокурорской проверки установлен факт несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов.

По требованию прокурора ответственная организация сегодня очистила мусорные контейнеры.

В связи с нарушением сроков вывоза отходов в отношении регионального оператора приняты меры прокурорского реагирования, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.35 КоАП РФ.

Права жильцов дома восстановлены.