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В регионе продолжаются проверки гарантийных дорог

28 апреля 2021 18:52
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28 марта комплексная проверка прошла в Кинельском районе.

В Самарской области продолжаются проверки гарантийных объектов дорожного строительства, отремонтированных с 2016 по 2020 год в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В списке 91 объект, общей протяженностью 624 км, реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования. Специалисты регионального минтранса, эксперты общероссийского народного фронта, общественники вместе с подрядными организациями выезжают на дорожные объекты и оценивают состояние обочин, откосов, барьерного ограждения, водопропускных труб, средств организации дорожного движения, состояние путепроводов и, конечно, дорожного покрытия.

В среду, 28 марта, комплексная проверка прошла в муниципальном районе Кинельский. Специалисты осматривали гарантийные  участки автодорог «Самара-Бугуруслан» - Петра Дубрава, Усть-Кинельский - Новый Сарбай – «Урал-Муханово», «Кинель-Богатое»-Круглинский.

«В рамках поручения губернатора, уже с марта месяца осуществляем выезды в районы. Это гарантийные выезды, осмотр качества дорог. Также смотрим влияние зимнего содержания на текущее состояние в городских округах Самара, Тольятти и других муниципальных образованиях. По объекту «Самара-Бугуруслан» - Петра Дубрава, отремонтированному в 2018-2019 годах по нацпроекту, оцениваю выполненные строительно-монтажные работы на высоком уровне. На сегодняшний день ни выбоин, ни разрушений нет. Единственно по итогам объезда подрядной организации будут даны предписания по восстановлению горизонтальной разметки и светофоров Т-7. Есть претензии в адрес государственной компании «АСАДО» по ненормативному содержанию дороги, в частности, уборке», - рассказал участвовавший в осмотре министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Участок, протяженностью 16 км, автомобильной дороги Усть-Кинельский - Новый Сарбай – «Урал-Муханово» был осмотрен полностью. В 2020 году, по нацпроекту  здесь заменили дорожное полотно, отремонтировали 26 пропускных труб, обновили автобусные остановки, обустроили пешеходные переходы, установили барьерное ограждение.

 «В прошлом году в районе больше тридцати километров дорог отремонтировано такого качества. С каждым годом оно всё лучше и лучше», - поделился Юрий Жидков, глава Кинельского муниципального района.

«Дорога находится в отличном состоянии. Не только дорожное покрытие, но и горизонтальная разметка, хорошее содержание. Такая дорога еще долго послужит жителям Кинельского района», - прокомментировал состояние этого участка автодороги министр. 

Проверки идут во всех муниципальных районах Самарского области. В процессе осмотров активное участие принимают общественные эксперты.

«Сегодня у нас объезд гарантийных дорог, которые были сделаны по проекту БКД. В данном случаем каких-либо дефектов дорожного полотна, разметки нет. Объезды мы осуществляем весной, в том числе и по ямочному ремонту. То есть в принципе по дефектам, которые произошли. Например, также у нас сейчас идут объезды с надзорными органами, органами прокуратуры в каждом районе», - рассказал региональный эксперт общероссийского народного фронта Сергей Лушин.

 

Теги: гарантийные дороги проверка самарский регион

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