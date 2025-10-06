В регионе отремонтировали 65 км дороги от Подъем-Михайловки до Богдановки

137

В Самарской области поэтапно обновляется автомобильная дорога Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году завершён ремонт более 35 км трассы.

Автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка общей протяженностью 70 км проходит по территории Волжского, Алексеевского и Нефтегорского районов и является ключевым маршрутом, связывающим множество населенных пунктов с областным центром — Самарой. Среднесуточная интенсивность движения превышает тысячу автомобилей.

В этом году в перечень дорожного ремонта были включены три участка трассы. Летом текущего года в нормативное состояние приведен 17-километровый участок, расположенный между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка. Также по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева капитально отремонтирован участок дороги по улице Сухова в селе Подъем-Михайловка. Здесь помимо обновления дорожного полотна построили тротуары и установили опоры уличного освещения.

«Дорога стала прекрасной. Это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Местные жители очень довольны изменениями. Я живу на улице Сухова, где построили современные тротуары, установили «лежачие полицейские» и пешеходные ограждения. Благодаря ремонту дорога стала значительно безопаснее и комфортнее», - говорит житель села Подъём-Михайловка Алексей Дементьев.

Последним завершили ремонт участка дороги между селами Богдановка и Ореховка протяженностью 14,4 км. Дорогу обновили методом холодной регенерации, установили новые знаки, нанесли разметку. Также в составе дороги отремонтирован мост через реку Черновку.

«Дорогу отремонтировали качественно, установили новые дорожные знаки. Регулярно езжу по этому маршруту в Самару, и могу отметить, что поездки стали значительно комфортнее, сократилось время в пути», - отмечает глава сельского поселения Богдановка Александр Рубацов.

Всего благодаря дорожному нацпроекту с 2021 по 2025 годы дорогу Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка привели в порядок практически на всем протяжении – отремонтировано 65 из 70 км.

До конца 2025 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области будет отремонтировано порядка 190 км автодорог регионального значения. Это позволит повысить долю трасс, находящихся в нормативном состоянии, до 50,25%.

Фото: департамент информационной политики СО