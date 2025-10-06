Я нашел ошибку
Главные новости:
Программа слета направлена на популяризацию, поддержку и развитие «серебряного» добровольчества в муниципальных образованиях региона. 
Третий Межмуниципальный слет «серебряных» добровольцев губернии принимает Кинельский район
В число лидеров рейтинга литературных клубов в рамках проекта «Чтецкие программы» за сентябрь вошла школа № 10 Отрадного. 
Школа Самарской области вошла в число регионов-лидеров сентября по ведению школьных литературных клубов
Самарская компания ООО «ТПК БРИК», выступила организатором всероссийской практической конференции «За-Завод! Цех практиков».
Самарские промышленники поделились успешным опытом по внедрению бережливого производства
Компания заинтересована в конструктивном диалоге с абонентами и предлагает должникам обратиться в центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» или воспользоваться онлайн-сервисами для заключения соглашения о реструктуризации долга.
«РКС-Самара»: более 28 тысяч самарцев не платят за воду и канализацию более трех месяцев
Каждый из участников нарисовал защитников правопорядка такими, какими они видят своих родителей на службе. 
Самарские транспортные полицейские провели отборочный этап конкурса детского рисунка
Пребывание у воды и на воде в холодное время года требует соблюдения определённых правил предосторожности.
Инспекторы ГИМС СО призывaют любителей осенней рыбaлки к осторожности
Всего на территории региона будет работать 36 специально организованных площадок для проведения тестирования.
Самарская область примет участие во Всероссийском аграрном диктанте
На отборочном этапе участникам предстоит ответить на 15 вопросов.
Всероссийская викторина «История будущего» пройдет в губернии на трёх площадках
В регионе отремонтировали 65 км дороги от Подъем-Михайловки до Богдановки

6 октября 2025 14:09
137
Автодорога является ключевым маршрутом, связывающим множество населенных пунктов с областным центром — Самарой. 

В Самарской области поэтапно обновляется автомобильная дорога Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году завершён ремонт более 35 км трассы. 
Автодорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка общей протяженностью 70 км проходит по территории Волжского, Алексеевского и Нефтегорского районов и является ключевым маршрутом, связывающим множество населенных пунктов с областным центром — Самарой. Среднесуточная интенсивность движения превышает тысячу автомобилей.
 В этом году в перечень дорожного ремонта были включены три участка трассы. Летом текущего года в нормативное состояние приведен 17-километровый участок, расположенный между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка. Также по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева капитально отремонтирован участок дороги по улице Сухова в селе Подъем-Михайловка. Здесь помимо обновления дорожного полотна построили тротуары и установили опоры уличного освещения. 
«Дорога стала прекрасной. Это небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Местные жители очень довольны изменениями. Я живу на улице Сухова, где построили современные тротуары, установили «лежачие полицейские» и пешеходные ограждения. Благодаря ремонту дорога стала значительно безопаснее и комфортнее», - говорит житель села Подъём-Михайловка Алексей Дементьев.
Последним завершили ремонт участка дороги между селами Богдановка и Ореховка протяженностью 14,4 км. Дорогу обновили методом холодной регенерации, установили новые знаки, нанесли разметку. Также в составе дороги отремонтирован мост через реку Черновку. 
 «Дорогу отремонтировали качественно, установили новые дорожные знаки. Регулярно езжу по этому маршруту в Самару, и могу отметить, что поездки стали значительно комфортнее, сократилось время в пути», - отмечает глава сельского поселения Богдановка Александр Рубацов.
Всего благодаря дорожному нацпроекту с 2021 по 2025 годы дорогу Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка привели в порядок практически на всем протяжении – отремонтировано 65 из 70 км.  
До конца 2025 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области будет отремонтировано порядка 190 км автодорог регионального значения. Это позволит повысить долю трасс, находящихся в нормативном состоянии, до 50,25%.

 

Фото: департамент информационной политики СО

