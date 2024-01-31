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В регионе обсудили перспективы развития отрасли обращения с ТКО

31 января 2024 19:36
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В облправительстве состоялось рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Во вторник, 30 января 2024 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Наталья Катина провела рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В нем приняли участие представители областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, министерства экономического развития и инвестиций, регионального оператора по обращению с ТКО.

На совещании были озвучены результаты работы в этой сфере за 2023 год, оценены перспективы на текущий год, рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 года является обеспечение сортировки отходов в объеме 100% и снижение объема захоронения отходов в два раза.

В рамках создания устойчивой системы обращения с отходами на территории Самарской области реализуется региональная составляющая федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». Вопросы экологической повестки находятся на личном контроле Главы региона Дмитрия Азарова.

Напомним, с 2019 года в Самарской области реализуется новая программа обращения с отходами. Пять лет назад в области принимали отходы на сортировку три комплекса, обрабатывалось 8,6% ТКО. В текущем году процент обработки составил 44,7% от массы собранных отходов. Это значительно превышает показатель реализации программы в Самарской области на 2023 год, который был установлен на уровне 37%.

В 2023 году на территории области было произведено и собрано свыше 1, 14 миллиона тонн твердых отходов. В работе по организации их транспортировки участвуют пять компаний-перевозчиков, сбор ТКО осуществляется более чем на 22 000 контейнерных площадках (для сравнения, в 2019 году в территориальной схеме обращения с отходами было учтено 9800 площадок). Принимают ТКО для сортировки объекты обработки в Сызрани, Тольятти (2 объекта), Новокуйбышевске, муниципальных районах Волжский, Сергиевский, Кинельский, Красноярский.

Для достижения показателей по 100%-ной сортировке и 50% утилизации к 2030 году в регионе планируется построить четыре новых многофункциональных комплекса по обращению с ТКО и три экотехнопарка.

Проекты по созданию МФК в Большечерниговском, Сергиевском, Кинель-Черкасском и Хворостянском районах планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства, с привлечением финансовых ресурсов концессионера.

Экотехнопарки должны появиться в Волжском, Кинельском, Ставропольском районах. Новые объекты позволят не только увеличить глубину переработки, нарастить объемы извлеченных вторичных полезных ресурсов, но и существенно разгрузить действующие полигоны по приему ТКО.

Участники совещания обсудили технико-экономические параметры объектов, сроки их реализации, вопросы технологического присоединения к сетям ресурсообеспечения.

«Наша цель – выполнить показатели национального проекта и в текущем году. Держим этот вопрос на постоянном контроле, прошу о любых рисках, возникающих в ходе реализации проекта, информировать Правительство региона», — сказала в завершение совещания Наталья Катина.

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