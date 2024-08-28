В регионе обновят более 200 км дорог к образовательным учреждениям

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Одним из приоритетных направлений национального проекта «Безопасные качественные дороги» является приведение в нормативное состояние маршрутов, ведущим к детским образовательным и досуговым учреждениям. В Самарской области эти работы ежегодно проводятся не только на улично-дорожной сети населенных пунктов, но и на региональных и межмуниципальных дорогах, по которым курсируют школьные автобусы.

Всего в 2024 году в регионе отремонтируют более 207 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, в том числе 22 участка протяженностью 33,4 км в Самаре и 2 участка в Тольятти протяженностью 3,2 км.

Так, в Самаре уже завершен ремонт улицы Садовой, вдоль которой располагаются Спортивная школа олимпийского резерва №5 и средняя общеобразовательная школа №39. Также проведен комплексный ремонт улицы Куйбышева, которая ведет к гимназии №11, средней школе № 15 и детской музыкальной школе.

Множество школьных маршрутов будет отремонтировано и на региональной сети дорог – это 14 объектов протяженностью 170,7 км. К примеру, в Кинельском и Богатовском районах уже завершен ремонт дороги Кинель – Богатое – Борское протяженностью 35,8 км. Дорога ведет к школам в селах Красносамарское, Малая Малышевка, Печинено, а также к образовательному центру и профессиональному училищу в селе Богатое.

В Нефтегорском районе уложили дорожное полотно и нанесли разметку на участке дороги Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка протяженностью 16 км, по которой проходит маршрут школьного автобуса из нескольких населенных пунктов до школы в сельском поселении Дмитриевка.

На год раньше завершен капитальный ремонт автомобильной дороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района, расположенной в Кошкинском районе. Дорога также является маршрутом школьных автобусов.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» также способствует открытию новых школьных маршрутов. Так, в Красноярском районе такой маршрут планируется запустить между деревней Висловкой и поселком Мирный. Эта возможность появилась благодаря ремонту дороги Киндяково – Висловка – Дубровка протяженностью 2,3 км, которая значительно сократит расстояние до общеобразовательной школы и обеспечит более безопасный проезд.

«До ремонта наши дети ездили по интенсивной федеральной трассе, которая идет в объезд. Сейчас, когда короткая дорога отремонтирована, мы рассчитываем открыть новый маршрут уже в этом году», - говорит жительница деревни Висловки, активист дорожного нацпроекта Елена Матвеева.

Обеспечение безопасности дорожного движения на участках дорог, ведущих к образовательным учреждениям ― одна из важнейших составляющих нацпроекта, поэтому, как правило, работы здесь выполняются комплексно: специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и обустраивают пешеходные переходы, устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, знаки и светофоры, а также наносят разметку. Также в ряде населенных пунктов в ходе капитального ремонта построят тротуары и установят опоры наружного освещение.

Напомним, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтируют 225 км дорог регионального и местного значения, в том 45,5 км в Самаре и 13,8 км в Тольятти. Общая готовность всех объектов в настоящее время превышает 77%.

Фото: департамент информационной политики СО