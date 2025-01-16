В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов

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В 2025 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжатся работы по ремонту четырех автомобильных дорог регионального значения, начатые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С началом дорожного сезона специалисты приступят к приведению в нормативное состояние последнего участка автомобильной дороги «Самара – Волгоград» — Красноармейское – Пестравка протяженностью 10 км, расположенного на подъезде к населенному пункту Пестравка.

«Самара – Волгоград» — Красноармейское — Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тысячи автомобилей в сутки.

В 2019-2024 годах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт 58,7 км из 68,7 км дороги. Также выполнен ремонт 4-х мостов, расположенных во составе дороги. До конца 2025 года нормативное состояние дороги будет обеспечено на всем протяжении.

В Алексеевском районе продолжится ремонт региональной дороги Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Она является одной из основных для Алексеевского района, так как связывает ряд крупных населенных пунктов с областным центром – Самарой и районным центром – селом Алексеевка. Интенсивность движения по автодороге составляет более тысячи автомобилей в сутки.

В 2024 году дорожники отремонтировали участок между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Дмитриевка протяженностью 9 км, а в текущем году приступят к ремонту дорожного полотна между Дмитриевкой и Богдановкой протяженностью 8 км. Отметим, что в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также были отремонтированы участки дороги общей протяженностью 30 км между населенными пунктами Самовольно-Ивановка и Алексеевка.

В Большеглушицком районе продолжится ремонт автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка» — Южный протяженностью 15 км. Она является единственным выездом для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра района — села Большая Глушица и города Самары. «Дорога активно используется жителями для поездок в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. По дороге проходит маршрут школьных и рейсовых автобусов, осуществляется подвоз продуктов, ездит сельхозтехника», — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.

В 2024 году дорожники уложили нижний слой дорожного полотна, обустроили 5 остановочных площадок с установкой новых павильонов и строительством к ним тротуаров. Также установлены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7 и проведен ремонт двух мостов. В 2025 году на объекте будет устроен верхний слой дорожного покрытия, установлено барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.

В Кошкинском районе в 2025 году будет введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км.

Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область — Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.

Одна из особенностей объекта – строительство новых тротуаров и устройство улично-дорожного освещения в черте населенного пункта Новое Фейзуллово, а также на остановках общественного транспорта. Монтаж опор освещения проведен в 2023 году, тогда же произведено подключение опор к электросетям. Также в рамках капремонта проведено обустройство 6 пешеходных переходов с установкой светофоров Т7 с мигающим желтым сигналом и искусственными дорожными неровностями. Кроме того, вдоль автомобильной дороги установлено барьерное и пешеходное ограждения.

«Дорога очень интенсивная. Ей пользуются водители и транзитного транспорта, и местные жители. Жители очень довольны проведенными работами и переживают, чтобы транзитный транспорт не разрушил новые тротуары», — отмечает глава сельского поселения Русская Васильевка Сергей Андрюков.