В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ГД предложили повысить пособие по уходу за ребенком до полутора лет
В ГД предложили повысить пособие по уходу за ребенком до полутора лет
В Самаре признали объектом культурного наследия ДК на проспекте Кирова
В Самаре признали объектом культурного наследия ДК на проспекте Кирова
В Тольятти осужден организатор финансовой пирамиды, похитивший у жителей региона более 100 млн рублей
В Тольятти осужден организатор финансовой пирамиды, похитивший у жителей региона более 100 млн рублей
каждый второй житель Самары в 2025 займется разгрузкой пространства
Каждый второй житель Самары в 2025 займется разгрузкой пространства
Самарца задержали за причастность к межрегиональным поставкам прекурсоров и химических реагентов для наркотиков
Самарца задержали за причастность к межрегиональным поставкам прекурсоров и химических реагентов для наркотиков
Полицейские привлекли к ответственности участников дрифта возле ТЦ в Тольятти
Полицейские привлекли к ответственности участников дрифта возле ТЦ в Тольятти
Роспотребнадзор усилит контроль качества добытой в Черном море рыбы
Роспотребнадзор усилит контроль качества добытой в Черном море рыбы
Жигулевец в плохом настроении выпил и решил развеяться, угнав машину
Жигулевец в плохом настроении выпил и решил развеяться, угнав машину
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.81
-0.63
EUR 106.1
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на книжно-иллюстративную выставку «Книжное собрание К. Грота»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов

16 января 2025 12:06
126
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов

В 2025 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжатся работы по ремонту четырех автомобильных дорог регионального значения, начатые в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

С началом дорожного сезона специалисты приступят к приведению в нормативное состояние последнего участка автомобильной дороги «Самара – Волгоград» — Красноармейское – Пестравка протяженностью 10 км, расположенного на подъезде к населенному пункту Пестравка.

«Самара – Волгоград» — Красноармейское — Пестравка соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Интенсивность транспортного потока по автомобильной дороге составляет 3,5 тысячи автомобилей в сутки.

В 2019-2024 годах по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт 58,7 км из 68,7 км дороги. Также выполнен ремонт 4-х мостов, расположенных во составе дороги.  До конца 2025 года нормативное состояние дороги будет обеспечено на всем протяжении.

В Алексеевском районе продолжится ремонт региональной дороги Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Она является одной из основных для Алексеевского района, так как связывает ряд крупных населенных пунктов с областным центром – Самарой и районным центром – селом Алексеевка. Интенсивность движения по автодороге составляет более тысячи автомобилей в сутки.

В 2024 году дорожники отремонтировали участок между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Дмитриевка протяженностью 9 км, а в текущем году приступят к ремонту дорожного полотна между Дмитриевкой и Богдановкой протяженностью 8 км. Отметим, что в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также были отремонтированы участки дороги общей протяженностью 30 км между населенными пунктами Самовольно-Ивановка и Алексеевка.

В Большеглушицком районе продолжится ремонт автомобильной дороги «Самара – Большая Черниговка» — Южный протяженностью 15 км.  Она является единственным выездом для целого ряда населенных пунктов района в направлении административного центра района — села Большая Глушица и города Самары. «Дорога активно используется жителями для поездок в районный центр, где расположены основные социальные учреждения района — центральная больница, почта, общеобразовательная школа. По дороге проходит маршрут школьных и рейсовых автобусов, осуществляется подвоз продуктов, ездит сельхозтехника», — говорит глава сельского поселения Фрунзенский Юрий Пищулин.

В 2024 году дорожники уложили нижний слой дорожного полотна, обустроили 5 остановочных площадок с установкой новых павильонов и строительством к ним тротуаров. Также установлены 12 автономных комплексов наружного освещения со светофорами Т-7 и проведен ремонт двух мостов. В 2025 году на объекте будет устроен верхний слой дорожного покрытия, установлено барьерное ограждение, нанесена дорожная разметка.

В Кошкинском районе в 2025 году будет введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги «Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района протяженностью 28,7 км.

Сергиевск — Челно-Вершины» — Кошки» — Островка — Новое Фейзуллово — Мамыково — граница района пользуется большой популярностью у водителей транзитного транспорта, так как является одной из основных трасс в направлении Самарская область — Татарстан через город Нурлат. Водители Самарской области и жители Кошкинского района неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу и обеспечить на ней безопасное движение.

Одна из особенностей объекта – строительство  новых тротуаров и устройство улично-дорожного освещения в черте населенного пункта Новое Фейзуллово, а также на остановках общественного транспорта. Монтаж опор освещения проведен в 2023 году, тогда же произведено подключение опор к электросетям. Также в рамках капремонта проведено обустройство 6 пешеходных переходов с установкой светофоров Т7 с мигающим желтым сигналом и искусственными дорожными неровностями. Кроме того, вдоль автомобильной дороги установлено барьерное и пешеходное ограждения.

 «Дорога очень интенсивная. Ей пользуются водители и транзитного транспорта, и местные жители. Жители очень довольны проведенными работами и переживают, чтобы транзитный транспорт не разрушил новые тротуары», — отмечает глава сельского поселения Русская Васильевка Сергей Андрюков.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025, 13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
 В этом году мероприятие состоится в 43-й раз. Спорт
101
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025, 12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
Подробную информацию о национальных проектах можно узнать на сайте национальныепроекты.рф. Общество
109
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
16 января 2025, 12:00
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
Идею создания движения «Чистый спорт» поддержал губернатор, олимпийцы, тренеры и общественники и многие неравнодушные жители региона. Спорт
130

В центре внимания
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
16 января 2025  13:05
В Самарской области пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России»
100
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
16 января 2025  12:52
Движение вперед: в России стартовали новые национальные проекты
108
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
16 января 2025  12:06
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершат ремонт 4 переходящих дорожных объектов
124
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
16 января 2025  12:00
Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»
129
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
16 января 2025  09:27
Сегодня местами по Самарской области ожидаются усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с
222
Весь список