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В настоящее время в рамках дорожной кампании 2025 года в Самаре работы ведутся на 20 объектах, 13 из которых - по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Порядка 38% дорожных работ, запланированных на 2025 год, выполнено, в том числе по нацпроекту.

На оперативном совещании глава города Самара Иван Носков дал поручение усилить контроль качества и сроков дорожных работ, в том числе на аварийных участках. Дорожные службы завершили ремонт литой асфальтобетонной смесью на 138 аварийных участках дорог общей площадью порядка 14,5 тысячи квадратных метров, а также выполнен струйно-инъекционный ремонт эмульсионно-щебеночной смесью на 61 улице на площади 2 тысячи квадратных метров.



Как доложили главе Самары на оперативном совещании, более 5 тысяч квадратных метров городских дорог отремонтируют в этом сезоне малыми «картами» (площадью до 25 квадратных метров), с использованием горячей асфальтобетонной смеси. Работы уже завершены на улицах Блюхера, Средне-Садовой - от Физкультурной до Победы, Лозовой - в границах улиц Нагорной и Черемшанской, улицах Антонова-Овсеенко, 83 и Аэродромной, 34 и др.



В рамках дорожной кампании в Самаре также приступили к ремонту тротуаров. В перечень на этот сезон вошли 24 пешеходных объекта, в том числе участки, по которым поступили обращения от жителей во время рабочих выездов главы города во внутригородские районы. В настоящее время работы ведутся в районе 11 квартала в поселке Мехзавод, на Красноглинском шоссе, на пр. Металлургов, ул. Пугачёвской и др. Уже завершен ремонт на участке по ул. Калининградской, 28 - в доме, где, кроме жилищного фонда, находится несколько общественных организаций Куйбышевского района. Со всем объемом работ, запланированных на тротуарах города, подрядчики должны справится до конца октября.

Фото: администрация Самары