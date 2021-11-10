В районе пересечения Ново-Садовой и Советской Армии в домах временно отключат холодную воду

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В Самаре продолжаются работы на водоводе в рамках строительства двухуровневой транспортной развязки в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

11 ноября 2021 года запланирован перенос инженерных коммуникаций: на сетях водоснабжения подрядная организация будет проводить переврезку водовода диаметром 700 мм. Работы будут сопряжены с отключением абонентов.

В связи с этим с 09:00 11 ноября и ориентировочно до конца суток будет приостановлена подача холодной воды по следующим адресам.

Жителям рекомендуется заранее запастись холодной водой.

Обращаем внимание на то, что бойлер с питьевой водой «РКС-Самара», прежде всего, установит по адресу: ул. Кольцевая, у дома 163. Рассматривается вопрос о том, чтобы в течение дня и по другим адресам местные жители по заявкам были обеспечены привозной холодной водой.