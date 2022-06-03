В Промышленном районе Самары полным ходом идут работы по преображению дворовых территорий

90

Напомним, дворы благоустраиваются по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В Промышленном районе в 2022 году запланировано благоустройство 11 дворов. К работам приступили по 8 адресам:



1. ул. Тополей, 9, 11, ул. Ташкентская, 218;

2. ул. Силина, 11, 13, 15, 17, ул. Ташкентская, 206, 208, 210;

3. ул. Ново-Вокзальная, 253;

4. ул. Ново-Вокзальная, 165;

5. ул. Ново-Вокзальная, 165 А;

6. ул. Стара Загора, 82;

7. ул. Стара Загора, 116;

8. ул. Ново-Садовая, 347 А.



Здесь выполнены работы по подготовке оснований под детские, спортивные площадки, зоны отдыха. Завершаются работы по укладке плиточного покрытия.

Уже этим летом во дворах будет установлено спортивное и детское игровое оборудования, обустроены уютные зоны отдыха.