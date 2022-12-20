В поселке Управленческий в сквере около ЗАГСа установили композицию из двух светодиодных шишек и фонарик

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В Самаре активно ведется подготовка к Новому году. Город украшают гирляндами, световыми фигурами и другими конструкциями.

Так, в поселке Управленческий на улице Сергея Лазо в сквере около ЗАГСа установили композицию из двух светодиодных шишек и фонарик.

Сквер в этом году был благоустроен по нацпроекту "Жилье и городская среда". Обновление пространства в ходе общественного голосования поддержали жители.

В этом году принято решение не закупать новую партию иллюминации. Участки улично-дорожной сети и общественные пространства, включая обновленные в рамках нацпроектов, украсят в объемах, не превышающих прошлогодние.

Фото: администрация Самары