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В поселке Управленческий в сквере около ЗАГСа установили композицию из двух светодиодных шишек и фонарик

20 декабря 2022 19:53
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Сквер в этом году был благоустроен по нацпроекту "Жилье и городская среда".

В Самаре активно ведется подготовка к Новому году. Город украшают гирляндами, световыми фигурами и другими конструкциями. 

Так, в поселке Управленческий на улице Сергея Лазо в сквере около ЗАГСа установили композицию из двух светодиодных шишек и фонарик.

Сквер в этом году был благоустроен по нацпроекту "Жилье и городская среда". Обновление пространства в ходе общественного голосования поддержали жители. 

В этом году принято решение не закупать новую партию иллюминации. Участки улично-дорожной сети и общественные пространства, включая обновленные в рамках нацпроектов, украсят в объемах, не превышающих прошлогодние.

 

Фото:   администрация Самары

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