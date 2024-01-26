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В поселке Управленческий Красноглинского района Самары начинается эксплуатация двух новых водоводов, диаметром 600 мм каждый. Их строительство завершилось осенью 2023 года. В реализацию проекта вложены средства в размере 1,2 млрд рублей, которые были предусмотрены инвестиционной программой «РКС-Самара», в рамках концессионного соглашения.

Проложено 12 км новых труб, построены 2 резервуара чистой воды, 2 насосных станции, хлораторная и пр.

Ресурсоснабжающая организация обращает внимание жителей на то, что в связи с переключением на сетях в рамках подключения водоводов в части домов поселка Управленческий возможно кратковременное изменение качества воды: не исключена мутность.

ООО «СКС» заверяет: в период запланированных работ контроль качества подаваемой воды будет усилен.

Отметим, что комплекс новых инженерных сооружений предназначен для подачи в поселок мягкой волжской водой – местные жители ждали этого несколько десятков лет.

Необходимость строительства была обусловлена тем, что водоснабжение осуществлялось из подземных источников. Однако, подземная вода имеет повышенную жесткость и большое содержание железа – таковы гидрологические условия Самарского региона. Современные технологии водоподготовки позволяют привести в норму показатель содержания железа, однако, снизить жесткость воды крайне сложно. Поэтому было принято техническое решение о строительстве водоводов для снабжения поселка водой именно из Волги.

Обеспечение Управленческого мягкой волжской водой стратегически важно как для самих жителей, так и для будущего развития района, будущего строительства жилых и производственных зданий.

Фото предоставлено администрацией Самары