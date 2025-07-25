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В Похвистневском районе отремонтирована дорога Похвистнево-Клявлино

25 июля 2025 12:35
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В Похвистневском районе отремонтирована дорога Похвистнево-Клявлино

В Самарской области поэтапно обновляется региональная автомобильная трасса Похвистнево – Клявлино, входящая в опорную сеть региона. Дорога общей протяженностью 79 км соединяет высокоинтенсивные трассы на территории Самарской области — Самара – Бугуруслан и М-5 «Урал» и пользуется популярностью у транзитного транспорта, следующего в направлении Оренбурга и Татарстана. Среднесуточная интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 7 тысяч автомобилей.

С 2019 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» поэтапно отремонтировано 30 из 76 км трассы. А в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведено к нормативу еще 5 км районе сельского поселения Рысайкино. Дорожники отремонтировали водопропускные трубы, обновили мост через реку Тергала, провели работы по уширению проезжей части до нормативных параметров, заменили дорожное полотно, нанесли разметку.

Обеспечение высокого качества автомобильных дорог, входящих в опорную сеть регионов – одна из задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. До 2030 года нормативным параметрам должно соответствовать  не менее 85% опорных дорог субъектов РФ.

В Самарской области расположено более 1,5 тысяч «опорных» дорог, из них 875 км – это трассы федерального значения и 647 км – региональные дороги. По итогам реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к концу 2025 уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения в Самарской области превысит 83%.

Помимо Похвистнево-Клявлино в этом дорожном сезоне завершится ремонт 9 км Московского шоссе в Самаре от проспекта Кирова до выезда из города, 10 км автодороги Богатое — «Самара — Оренбург» в Богатовском районе, которые также являются дорогами опорной сети региона.

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