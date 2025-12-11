В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»

В отрадненском городском Парке культуры и отдыха открыли арт-парк «Прикосновение». Инициатива по оснащению парковой зоны современным оборудованием реализована в рамках региональной программы «Культурные люди». Программа разработана по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и направлена на создание условий для самореализации и творчества жителей региона.

В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi. Первая апробация нового оборудования состоялась на детском празднике, организованного коллективом Культурно-досугового центра «Юность».

Напомним, что реконструкция Городского парка культуры и отдыха началась в 2020 году в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда» (проект «Отрадный-парк – сила притяжения»). Нынешнее обновление значительно повышает функциональность одной из ключевых общественных локаций города.

Временно исполняющий полномочия Главы городского округа Отрадный Георгий Выводцев прокомментировал запуск арт-площадки:

«Все преобразования, проведенные в этом году в парке в рамках регионального проекта «Культурные люди», направлены на улучшение городской среды и комфортного досуга. Уверен, что горожане воспримут это положительно. Медиаэкран позволит нам проводить востребованные летние кинопоказы под открытым небом».

В рамках региональной программы «Культурные люди» в 2025 году открываем 11 креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей», 8 арт-парков в малых городах региона, 2 музейные экспозиции, 4 детские филармонии на базе детских школ искусств.

«Конечно, эта работа будет продолжена и в последующие годы. Ещё многое предстоит сделать для того, чтобы в нашем регионе царила атмосфера креативности, чтобы у каждого жителя была возможность для творческого развития, активного культурного досуга», – отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Фото: минкульт со