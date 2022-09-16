В Парке Гагарина в Самаре собираются установить автоматы с питьевой водой

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В Самаре предложили преобразить и сделать более удобным одно из популярных мест отдыха горожан. Речь идет о Парке Гагарина. Планы обсуждали в гордуме.

— Одним из предложений стала возможность замены ограждения по периметру озера, а также установки в парке автоматов для продажи питьевой воды по розничным ценам. Кроме того, администрации парка рекомендовали увеличить число модульных туалетов для размещения в разных частях парка (бесплатных для посещения), — сообщили в пресс-службе гордумы.

Сейчас автоматы по продаже питьевой воды стоят по большей части в спальных районах — ими пользуются жильцы многоэтажек. Если идею одобрят, то Парк Гагарина станет первой в городе прогулочной зоной с таким оборудованием.

Что касается количества санузлов в парке, то многие посетители отмечают их нехватку. Частично спасти ситуацию должен новый стационарный туалет. Его открыли месяц назад. Всего же, по информации департамента городского хозяйства и экологии, в парках Самары работает 21 туалетная кабинка, пишет 63.ру.