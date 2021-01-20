В парках Самары ежедневно обновляют 15 000 квадратных метров льда

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В связи с пандемией основной принцип работы общественных развлекательных площадок в текущем зимнем сезоне в Самаре - это создание условий для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Для жителей и гостей города доступны бесплатные катки на территориях образовательных учреждений, на площади имени Куйбышева, в парках, скверах, на набережной, около стадиона "Самара Арена", на площади Славы, на спортивных объектах и дворовых территориях, сообщает горадминистрация.

Часто повышенный спрос на катки приводит к быстрому разрушению ледового покрытия. В связи с этим в общественных пространствах в ежедневном режиме ведется обновление катков.

Специалисты оценивают состояние льда и определяют объём необходимых работ. Зависит это от интенсивности использования и температуры окружающей среды.

«Самая благоприятная температура для заливки и обновления катка -10 градусов. Чем выше температура воздуха, тем скорее разрушается лед под ногами катающихся горожан», - комментирует начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин.

По словам Алексея Пецина ежедневно в парках Самары обновляется порядка 15 000 квадратных метров льда.

В парке Победы, парке им. 50-летия Октября и парке Дружбы механизированные работы проводятся раз в день – в утренние часы. В парке им. Ю. Гагарина для безопасности отдыхающих лед приводят порядок в ночное время, так как ледовое покрытие не имеет физического ограждения.

Сквер им. Фадеева – любимое пространство для летнего отдыха горожан, зимой также является местом притяжения поклонников активных видов спорта.

Напомним, сквер им. Фадеева был благоустроен по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2019 году. В этом году здесь залили хоккейную площадку размером 1400 квадратных метров.

Для удобства любителей конькобежного спорта по соседству с ледовой площадкой оборудованы скамейки, теплая раздевалка и камера хранения.

Содержанию площадки в надлежащем состоянии муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» также уделяет пристальное внимание.

«Следим за качеством ледового покрытия в ежедневном режиме. В комплекс работ включена уборка снега, подметание и дозаливка с помощью спецтехники», - рассказывает начальник участка по эксплуатации МП «Спецремстройзеленхоз» Надежда Карпова.

Жительница Октябрьского района Екатерины Богданова предпочитает проводить свое свободное время на катке вместе с детьми в сквере имени Фадеева:

«Очень удобно, что качественный каток находится рядом с домом, не нужно никуда ехать. По вечерам здесь катаются жители близлежащих домов. Кроме того, здесь проводят тренировки хоккейный команды», - делится Екатерина Богданова.

Также популярны среди горожан ледовые аллеи и на набережной: от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска. Здесь ледовое пространство содержат в порядке сотрудники муниципального предприятия «Самарская набережная». Учитывая, что обновление ледового покрытия ведется в ежедневном режиме, в течение дня возможны технические перерывы, а технический день на набережной - понедельник.