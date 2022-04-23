В парках и скверах Самары проходят субботники

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В Промышленном районе более 100 человек вышли приводить в порядок парк «Молодежный». Парк участвует в голосовании за благоустройство в 2023 году. Сегодня здесь работают волонтеры, которые призывают самарцев принимать участие в голосовании. В этом году благодаря активной позиции горожан будет реализован первый этап работ по благоустройству входной группы со стороны ул.Ново-Вокзальная.

В Ленинском районе неравнодушные жители вышли на субботник в сквер Монастырского. Данное пространство также участвует в голосовании за благоустройство в 2023 году.

В Советском районе также прошел субботник на территории-претенденте на благоустройство в следующем году. Волонтеры и жители вышли на уборку в сквер Авиаконструкторов.

Отдать свой голос за одно из 20 пространств-претендентов на благоустройство в 2023 году можно по 30 мая на сайте 63.gorodsreda.ru,либо по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp .