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В Отрадном для участия во Всероссийском конкурсе создают дизайн-проект благоустройства улицы Победы  

13 мая 2021 18:56
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Сейчас проектировщики запустили онлайн анкетирование и до 20 мая предлагают жителям оценить готовое архитектурное решение по благоустройству улицы.

В 2021 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды готовятся участвовать 7 городов Самарской области. Конкурс проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До 1 июня города-конкурсанты: Сызрань, Похвистнево, Чапаевск, Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск и Отрадный должны сформировать свои заявки. 

В Отрадном в результате рейтингового голосования горожане определили для преображения улицу Победы. С марта в городе идет общественное обсуждение в очном и онлайн режимах, которое покажет какой  именно жители хотят видеть эту улицу, ведущую к городскому парку культуры и отдыха. В 2019 году именно городской парк стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В прошлом году на выигранный грант здесь провели благоустройство и теперь парк радует своих посетителей обновленным видом. 

Жители Отрадного приняли участие в двух практических очных семинарах, на которых обсуждались дизайн-проекты для участия во всероссийском конкурсе 2021 года. Предложения и замечания горожан были обработаны проектировщиками. 

Как рассказал руководитель проектного бюро Александр Шуткин, первым этапом работы над проектом был мониторинг общественного мнения, и на его основании сложилась определенная функциональная программа, которую представили жителям на встрече во Дворце культуры «Россия».

«Нашей главной целью при подготовке проекта было вдохнуть новую жизнь в эту часть города, сохранив ее функции и значимость для города. Во время обсуждения концепции благоустройства мы в короткие сроки получили много пожеланий отрадненцев и самые основные из них постарались учесть», - рассказал А. Шуткин.

«Мы очень переживали, что в результате реконструкции вырубят деревья по ул.Победы, - делится представитель инициативной группы горожан Алексей Максимов, - Но проектировщики заверили, что не пострадает ни одно дерево. В целом нам проект понравился. В результате город получит красивую, современную улицу. Но я считаю, что в проект надо внести возможность размещения арт-объектов, посвященных Великой Отечественной войне и ветеранам, согласно названию улицы».

Сейчас проектировщики запустили онлайн анкетирование и до 20 мая предлагают жителям оценить готовое архитектурное решение по благоустройству улицы. В анкете представлены изображения ключевых зон. Их необходимо оценить от 1 до 5 баллов. По каждому фрагменту жители могут написать, что нравится, а что хотели бы изменить. Обратная связь поможет архитекторам сделать проект еще интереснее и повысит шансы на победу в конкурсе.

 

Теги: дизайн-проект конкурс Отрадный

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