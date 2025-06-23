В Октябрьском районе Самары приступили к приемке благоустройства 

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В Самаре в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приступили к приемке работ по благоустройству четырех дворов.

Приемная комиссия, в которую помимо экспертов и старших по дому входят представители администрации района, депутаты Думы Самары и представители местных управляющих компаний, проверит качество используемых материалов и выполненных работ.

Во дворах по ул. Ерошевского, 45, ул. Подшипниковой, 16 и 18, Подшипниковой, 19, Ерошевского, 92 уже готовы детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, дворовые проезды и парковочные карманы. Также завершается укладка асфальтового покрытия во дворах по ул. Циолковского, 5 и 7 и Невской, 4 и 8.

По поручению главы города Самара Ивана Носкова в Октябрьском районе на улице Корабельной дополнительно отремонтирован дворовой проезд, на улице Гагарина, 24 восстановлена теплоизоляция трубопроводов.

Фото: администрация Самары