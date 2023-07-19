В Октябрьском районе Самары по улице Осипенко обустраивают парковочные площадки на 40 машиномест

267

В Октябрьском районе Самары у дома №4 по улице Осипенко ведутся работы по обустройству парковочной площадки на 40 машиномест.

Проект "Комфорт" реализуется благодаря Губернаторскому проекту "СОдействие" и активным жителям.



⚡️"Контролируем все этапы работ. Обязательно поделимся результатом на следующей неделе. Радует, что жители не только активно вовлекаются в процесс благоустройства: подают заявки, следят за ходом наших работ, но и ухаживают за дворовой территорией. Только посмотрите на эту красоту", - рассказал Глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько.

В этом году в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" преображается более 20 пространств во всех районах областного центра.

Фото: администрация Самары