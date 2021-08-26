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В обновлённом сквере Аксаковых в Самаре приступили к установке скульптуры «Аленький цветочек»

В обновлённом сквере Аксаковых в областной столице началась установка композиции «Аленький цветочек» работы знаменитого скульптора Ивана Мельникова. Торжественное открытие новой достопримечательности запланировано на сентябрь — в День города.

С идеей привести в порядок сильно запущенный сквер Аксаковых в Самаре к Александру Хинштейну обратились жители района, а также самарские общественники и краеведы.

И депутату удалось оказать помощь: сегодня практически полностью обновлен сквер и отлита скульптурная композиция, которую в настоящее время там устанавливают.

Идею поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сквер Аксакова, в котором расположится скульптурная композиция «Аленький цветочек» благоустраивается на пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе — напротив «Музея Модерна» (особняк Курлиной). Именно на этом перекрестке когда-то стоял дом, где жили Аксаковы.

Согласно идее архитектора проекта сквера Дмитрия Храмова, «Аленький цветочек» погружен в «волшебный сад»: максимальное количество зелени и цветов.

Работы по благоустройству завершаются. Совсем скоро жители Самары смогут в полной мере оценить благоустроенное пространство.

По всему скверу появились подсвечивающиеся прозрачные объекты с отрывками из сказки «Аленький цветочек» и рисунками – всего 30 штук. Для их создания понадобилось прочное каленое стекло в три слоя, которое должно устоять при атаке вандалов. Обустроены пешеходные дорожки, установлены уютные деревянные лавочки и многое другое, сообщает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru