В муниципальных районах региона завершаются работы на объектах дорожного нацпроекта

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Дорожный сезон 2023 года приближается к завершению. В муниципальных районах Самарской области идет приемка выполненных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» работ, ввод объектов в эксплуатацию.

Так, с опережением сроков в Хворостянском районе завершили ремонт 20 км автомобильной дороги Приволжье – Хворостянка.

По условиям контракта строители укрепили обочины и откосы земляного полотна, обновили дорожное покрытие, выполнили обустройство дороги с установкой дорожных знаков, сигнальных столбиков и барьерного ограждения, нанесли разметку. В составе дороги отремонтировали два моста через реки: Свинуха на км 30+330 и Чагра на км 38+618.

Трасса Приволжье – Хворостянка соединяет два муниципальных района Самарской области: Приволжский и Хворостянский, обеспечивает проезд из окружных поселений к райцентрам, а это доступность МФЦ, поликлиник и образовательных учреждений.

А в Безенчукском районе досрочно привели к нормативу участок автодороги Никольское – Купино – Толстовка – Звезда, протяженностью 9 км.

Отремонтированный в этом году, участок примыкает к автомобильной дороге Самара – Волгоград – Звезда, 11 километров которой, отремонтировали на средства нацпроекта в прошлом году. Направление ведет к сельским поселениям, расположенным вдоль левобережья Волги, численностью населения свыше 5000 человек. Короткий путь к селам и излюбленным местам отдыха жителей Самарской области становится комфортнее и безопаснее.

Приведение дорог в нормативное состояние, внедрение современных технологий, подготовка кадров – задачи которые ставит глава региона Дмитрий Азаров. В текущем году в Самарской области обновят порядка 600 км автомобильных дорог по региональным и федеральным программам. Из них - 324,7 км в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Работы на большинстве объектов уже завершены.

Фото: пресс-служба правительства СО