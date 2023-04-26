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В микрорайоне Волгарь высадили еще 200 пирамидальных тополей

26 апреля 2023 16:43
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Таким образом, вдоль улицы Осетинской от детского сада «Лесная сказка» до улицы Василия Татищева протянулась зеленая аллея - более 660 пирамидальных тополей.

26 апреля в рамках последнего в этом году средника специалисты профильного департамента, муниципальных предприятий «Спецремстройзеленхоз», «Благоустройство», администрации Куйбышевского района, коллектив детского сада №231, волонтеры и инициативная группа жителей продолжили посадку деревьев в Куйбышевском районе.

Осенью 2022 года на пересечении улиц Осетинской и Софьи Агранович высадили 331 саженец тополя.

«В этом году работа по озеленению микрорайона продолжилась. 135 деревьев были высажены на прошедшей неделе – 19 апреля. Сегодня посадили еще 200 тополей, - рассказала заместитель Главы Куйбышевского внутригородского района Самары Ирина Сазонтьева. – Хочу отметить, что пирамидальные тополя не являются пухонесущими, этот сорт деревьев хорошо очищает воздух, абсорбирует возможные неприятные запахи. Поэтому, новую аллею можно считать своеобразным «зеленым барьером» между предприятиями, расположенными на территории Куйбышевского района и жилыми домами».

Таким образом, вдоль улицы Осетинской от детского сада «Лесная сказка» до улицы Василия Татищева протянулась зеленая аллея - более 660 пирамидальных тополей.

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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