В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов

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Современные красочные детские площадки, функциональные спортивные комплексы, уютные зоны отдыха, обновленные проезды и просторные парковочные места появляются во дворах областного центра в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году по программе обновляют 47 дворов во всех районах Самары.

Так, в Ленинском районе преображается 15 дворов по следующим адресам:

ул. Вилоновская, 2А

ул. Вилоновская, 4А

ул. Молодогвардейская, 216

ул. Садовая, 199

ул. Садовая, 166

ул. Братьев Коростелевых, 140

ул. Садовая, 200

ул. Льва Толстого, 52

ул. Молодогвардейская, 218

ул. Ленинская, 224

ул. Молодогвардейская, 209

ул. Самарская, 131

ул. Клиническая, 30

ул. Пушкина,284/Полевая, 65

ул. Братьев Коростелевых, 83.

Во дворе у дома №83 по улице Братьев Коростелевых работы по благоустройству стартовали в июле. Здесь обновляется детская площадка и локация со скамейками для отдыха жителей и игр в настольный теннис.

На площадке уложено основание из щебня, установлено детское игровое оборудование, бордюрный камень, по периметру выполнена санитарная обрезка зеленых насаждений. В настоящее время силами подрядной организации ведется укладка безопасного прорезиненного покрытия, затем заасфальтируют участок, на котором будут установлены скамейки и теннисный стол.

Благоустройство двора – результат сплоченной работы активных жителей. На общем собрании собственников горожане принимают решение о необходимости обновления двора, при участии специалистов районной администрации создают дизайн-проекты дворовых пространств. Жители сами выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты. Они вносят свои замечания и пожелания в процессе благоустройства, затем вместе с экспертами принимают участие в приемке выполненных работ. Так алгоритм действий выстроили и жители дома №83 по улице Братьев Коростелевых.

В соответствии с муниципальным контрактом все работы завершатся до конца августа 2024 года. А осенью жители планируют заняться озеленением территории, окружающей площадку.

Дворы Ленинского района приобретают новый облик и в рамках других действующих программ. По Губернаторскому проекту «СОдействие» обновят 2 дворовых пространства в этом году, в 5 дворах района комплексно отремонтируют проезды, тротуары, расширят места для парковки автомобилей, заменят бордюры.

Фото: администрация Самары