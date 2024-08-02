В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов

Современные красочные детские площадки, функциональные спортивные комплексы, уютные зоны отдыха, обновленные проезды и просторные парковочные места появляются во дворах областного центра в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году по программе обновляют 47 дворов во всех районах Самары.
Так, в Ленинском районе преображается 15 дворов по следующим адресам:
ул. Вилоновская, 2А
ул. Вилоновская, 4А
ул. Молодогвардейская, 216
ул. Садовая, 199
ул. Садовая, 166
ул. Братьев Коростелевых, 140
ул. Садовая, 200
ул. Льва Толстого, 52
ул. Молодогвардейская, 218
ул. Ленинская, 224
ул. Молодогвардейская, 209
ул. Самарская, 131
ул. Клиническая, 30
ул. Пушкина,284/Полевая, 65
ул. Братьев Коростелевых, 83.
Во дворе у дома №83 по улице Братьев Коростелевых работы по благоустройству стартовали в июле. Здесь обновляется детская площадка и локация со скамейками для отдыха жителей и игр в настольный теннис.
На площадке уложено основание из щебня, установлено детское игровое оборудование, бордюрный камень, по периметру выполнена санитарная обрезка зеленых насаждений. В настоящее время силами подрядной организации ведется укладка безопасного прорезиненного покрытия, затем заасфальтируют участок, на котором будут установлены скамейки и теннисный стол.
Благоустройство двора – результат сплоченной работы активных жителей. На общем собрании собственников горожане принимают решение о необходимости обновления двора, при участии специалистов районной администрации создают дизайн-проекты дворовых пространств. Жители сами выбирают, где будут располагаться парковочные карманы, места для отдыха, детские и спортивные объекты. Они вносят свои замечания и пожелания в процессе благоустройства, затем вместе с экспертами принимают участие в приемке выполненных работ. Так алгоритм действий выстроили и жители дома №83 по улице Братьев Коростелевых.
В соответствии с муниципальным контрактом все работы завершатся до конца августа 2024 года. А осенью жители планируют заняться озеленением территории, окружающей площадку.
Дворы Ленинского района приобретают новый облик и в рамках других действующих программ. По Губернаторскому проекту «СОдействие» обновят 2 дворовых пространства в этом году, в 5 дворах района комплексно отремонтируют проезды, тротуары, расширят места для парковки автомобилей, заменят бордюры.
Фото: администрация Самары