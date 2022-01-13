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В Ленинском районе Самары в 2022 году благоустроят 12 дворов

13 января 2022 14:55
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Во дворах будет выполнен ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, расширят пространство для организации парковочных мест.

Во всех районах Самары в 2022 году запланированы работы по комплексному обновлению более 55 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». 

В Ленинском районе уже известна подрядная организация, которая возьмет на себя работы по преображению дворов. Работы начнутся уже весной. 

В 2022 году здесь ожидается благоустройство территорий многоквартирных домов по следующим адресам: 
 
ул. Самарская, 161А 
ул. Чкаловский спуск, 4 
ул. Прибрежная, 10/Маяковского, 2 
ул. Спортивная, 29 
ул. Самарская, 190 
ул. Самарская, 203 
ул. Ленинская, 117 
ул. Владимирская, 46 
ул. Полевая, 3 
пр-т Карла Маркса, 18 
Волжский пр-т, 15, 15А 
Волжский пр-т, 35 
 
Во дворах будет выполнен ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, расширят пространство для организации парковочных мест. Также по желанию жителей установят новые детские и спортивные площадки, оборудуют зоны для отдыха жителей, поставят скамейки и урны, выполнят озеленение.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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