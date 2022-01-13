В Ленинском районе Самары в 2022 году благоустроят 12 дворов

Во всех районах Самары в 2022 году запланированы работы по комплексному обновлению более 55 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда».
В Ленинском районе уже известна подрядная организация, которая возьмет на себя работы по преображению дворов. Работы начнутся уже весной.
В 2022 году здесь ожидается благоустройство территорий многоквартирных домов по следующим адресам:
ул. Самарская, 161А
ул. Чкаловский спуск, 4
ул. Прибрежная, 10/Маяковского, 2
ул. Спортивная, 29
ул. Самарская, 190
ул. Самарская, 203
ул. Ленинская, 117
ул. Владимирская, 46
ул. Полевая, 3
пр-т Карла Маркса, 18
Волжский пр-т, 15, 15А
Волжский пр-т, 35
Во дворах будет выполнен ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, расширят пространство для организации парковочных мест. Также по желанию жителей установят новые детские и спортивные площадки, оборудуют зоны для отдыха жителей, поставят скамейки и урны, выполнят озеленение.
Фото: администрация Самары