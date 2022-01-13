В Ленинском районе Самары в 2022 году благоустроят 12 дворов

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Во всех районах Самары в 2022 году запланированы работы по комплексному обновлению более 55 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В Ленинском районе уже известна подрядная организация, которая возьмет на себя работы по преображению дворов. Работы начнутся уже весной.

В 2022 году здесь ожидается благоустройство территорий многоквартирных домов по следующим адресам:



ул. Самарская, 161А

ул. Чкаловский спуск, 4

ул. Прибрежная, 10/Маяковского, 2

ул. Спортивная, 29

ул. Самарская, 190

ул. Самарская, 203

ул. Ленинская, 117

ул. Владимирская, 46

ул. Полевая, 3

пр-т Карла Маркса, 18

Волжский пр-т, 15, 15А

Волжский пр-т, 35



Во дворах будет выполнен ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров, расширят пространство для организации парковочных мест. Также по желанию жителей установят новые детские и спортивные площадки, оборудуют зоны для отдыха жителей, поставят скамейки и урны, выполнят озеленение.

Фото: администрация Самары