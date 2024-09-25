В Ленинском районе Самары требуют починить дорогу около 15 учебных заведений

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Проведенным прокуратурой города Самары с участием специалистов ОГИБДД УМВД России по г. Самаре обследованием выявлены недостатки улично – дорожной сети г. Самары: дефекты дорожного покрытия, отсутствие тротуаров (подходов к пешеходному переходу), дорожной разметки и светофоров вблизи образовательных учреждений.

Прокурором города главе г.о. Самара внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения не устранены.

В связи с изложенным в суд направлено административное исковое заявление.

По результатам рассмотрения суд обязал администрацию городского округа устранить дефекты дорожного покрытия, обустроить тротуары (подходы к пешеходному переходу), обеспечить наличие дорожной разметки и светофоров вблизи образовательных учреждений.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города Самары.