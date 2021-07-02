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В Ленинском районе Самары благоустроят 8 дворов

2 июля 2021 19:55
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Реализация проектов благоустройства проводится при активном участии жителей на всех этапах – от подачи заявки до завершения работ.

В этом году во всех районах Самары обновят порядка 50 дворовых территорий.

В частности, в этом году в Ленинском районе планируется выполнение работ по комплексному благоустройству 8 дворовых территорий по следующим адресам:

ул. Самарская, 270;

ул. Фрунзе, 161;

ул. Самарская, 188А;

ул. Самарская, 168;

ул. Дачная, 15;

ул. Коммунистическая, 23/Чернореченская, 20-22/Владимирская, 38;

пр. Карла Маркса, 10;

пр-т Карла Маркса, 28.

К преображению каждой дворовой территории индивидуальный подход. Реализация проектов благоустройства проводится при активном участии жителей на всех этапах – от подачи заявки до завершения работ.

Жители дома 168 по улице Самарской коллегиально решали, что отремонтировать или установить в их дворе, чтобы пространство получилось максимально удобным как для отдыха, так для передвижения и парковки автомобилей.

Согласно разработанному проекту во дворе запланирована детская площадка с безопасным антитравматическим покрытием, зона отдыха для жителей и дополнительные парковочные места. Также во дворе расширят проезжую часть, проведут работы по озеленению и установке освещения.

Работы ведутся в соответствии с графиком. К началу осени 2021 года благоустройство дворовых территорий Ленинского района завершится в полном объеме.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: благоустройство дворов Ленинский район

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