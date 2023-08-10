в Ленинском районе на улице Агибалова установили детское и спортивное оборудование

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К осени ещё одна территория в Ленинском районе обретет новое оформление. Так, на улице Агибалова, 76, 78 в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" установили детское игровое и спортивное оборудование.

Благоустройство на территории вышло на финишную прямую. Здесь сделали асфальтирование дорожек, сформировали территорию детской площадки, на которой уже установили спортивные и детские малые архитектурные формы.

"Скоро здесь появится травмобезопасное покрытие и газонные ограждения. Ещё до начала учебного года дети успеют по достоинству оценить новую яркую детскую и многофункциональную спортивную площадку!", - отметила Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко.

Преображение городской среды - одно из приоритетных направлений у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ежегодно в областном центре обновляются дворы и общественные пространства.