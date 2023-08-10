Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 150 ребят из ДНР отдохнут на самарской земле
Еще 150 ребят из ДНР отдохнут на самарской земле
19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
В Сызрани водитель сбил мальчика-пешехода
В Сызрани водитель сбил мальчика-пешехода
РЖД увеличили экспортные перевозки зерна в 2,1 раза
РЖД увеличили экспортные перевозки зерна в 2,1 раза
"РКС-Самара" продолжают планомерно подключать горожан к централизованному водопроводу
"РКС-Самара" продолжают планомерно подключать горожан к централизованному водопроводу
Более заразный вариант коронавируса зафиксирован в России
Более заразный вариант коронавируса зафиксирован в России
в Ленинском районе на улице Агибалова установили детское и спортивное оборудование
В Ленинском районе на улице Агибалова установили детское и спортивное оборудование
Мальчика на велосипеде сбила машина в Тольятти
Мальчика на велосипеде сбила машина в Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.4
1.32
EUR 106.89
1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Ленинском районе на улице Агибалова установили детское и спортивное оборудование

10 августа 2023 14:08
81
в Ленинском районе на улице Агибалова установили детское и спортивное оборудование

К осени ещё одна территория в Ленинском районе обретет новое оформление. Так, на улице Агибалова, 76, 78 в рамках Губернаторского проекта "СОдействие" установили детское игровое и спортивное оборудование.

Благоустройство на территории вышло на финишную прямую. Здесь сделали асфальтирование дорожек, сформировали территорию детской площадки, на которой уже установили спортивные и детские малые архитектурные формы. 

 "Скоро здесь появится травмобезопасное покрытие и газонные ограждения. Ещё до начала учебного года дети успеют по достоинству оценить новую яркую детскую и многофункциональную спортивную площадку!", - отметила Глава Ленинского внутригородского района Елена Бондаренко.

Преображение городской среды - одно из приоритетных направлений у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ежегодно в областном центре обновляются дворы и общественные пространства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
501
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2023  13:07
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
741
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
563
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
578
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
515
Весь список