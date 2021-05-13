В Куйбышевском районе Самары началась подготовка к строительству нового бассейна

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Место расположения будущего спортивного объекта посетила Елена Лапушкина сегодня, 13 мая. В настоящий момент подрядчик уже приступил к исследованию грунта, где в ближайшее время начнутся строительные работы.

В соответствии с проектом, здание бассейна будет двухэтажным. Сама чаша бассейна длинной 25 метров расположится на первом этаже, а тренажёрный и гимнастический залы – на втором этаже здания. Одна из дорожек для плавания будет оборудована для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство бассейна и благоустройство прилегающей территории будет полностью завершено в 2022 году.



