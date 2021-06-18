В Куйбышевском районе начали приводить в порядок улицу Хасановскую

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На текущей неделе дан старт работ на улице Хасановской. Ее обновляют от Долотного переулка до улицы Камышинской. Протяженность участка составляет около 1 км. Новое дорожное полотно на площади порядка 7 тысяч кв. м появится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Пока же завершается фрезерование. Объект избавят от ям, колейности и других дефектов, возникновению которых способствовали как значительные эксплуатационные нагрузки, так и частые температурные перепады, которыми особенно отличились последние годы. Вода застаивалась на проезжей части, что тоже ускоряло разрушение полотна. В ходе ремонтных работ сформируют необходимый уклон для оттока воды по естественному рельефу местности.

После того, как старый асфальтобетон полностью удалят, преимущественно в ночные смены, когда нет активного трафика, будут выполняться работы по устройству нового покрытия. Заменят слой толщиной в среднем 5 см.

«На данном объекте предусмотрено использование новой асфальтобетонной смеси – типа А16 ВН, потому что в этом году при выполнении работ на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» приоритет отдан высокотехнологичным материалам. И применение таких смесей обязательно при устройстве нового покрытия – это значительное улучшит его прочностные характеристики», – на этом акцентирует внимание директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

На всех этапах ремонта движение транспорта не ограничивается.

Согласно муниципальному контракту, полностью работы должны быть завершены до конца августа. На улице Хасановской они будут выполнены значительно раньше.

Фото: администрация Самары