В Красноармейском районе в 2022 году будут благоустроены три общественные территории

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В 2021 году в Красноармейском районе благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» комфортнее и удобнее для жителей стали четыре общественных пространства. На двух из них проведены первые этапы благоустройства. В 2022 году продолжится преображение центральной площади в районном центре и площади у Дома культуры в поселке Ленинский. Всего будут благоустроены три общественные территории.

Решение о продолжении благоустройства приняли жители района. Учитывать мнение людей и привлекать их в процесс благоустройства – об этом неоднократно говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «В России по инициативе президента страны Владимира Путина принята программа "Формирование комфортной городской среды". Одно из ее условий - широкое вовлечение граждан в работу по благоустройству самых значимых мест и дворовых территорий в населенных пунктах. Все работы должны вестись по инициативе самих людей».

На центральной площади в селе Красноармейское установят скамейки со спинками, урны, обустроят газоны. Муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение работ уже заключен.

В поселке Ленинский на площади у Дома культуры сделают тротуар из плитки двух цветов на территории более 300 кв. м. В 2021 году на площади была смонтирована арт-сцена, установлено 12 светильников и сделано ограждение.

В районном центре около дома 51 по ул. Мира обустроят большую детскую площадку. Здесь появятся игровой комплекс, качели, качалки-балансиры, карусели, качалки на пружине, песочницы. Для удобства отдыхающих установят скамейки со спинками, а рядом с ними урны. Площадка будет ограждена.

С 2018 по 2021 годы в Красноармейском районе благоустроено 12 дворов и 10 общественных пространств.

Фото: правительство СО