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В Кинеле в этом году закончат благоустройство Детского парка

1 апреля 2021 16:57
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Состоится установка уличных тренажеров для занятий спортом на свежем воздухе. 

Это общественное пространство в центре города всегда было притягательно для жителей, но требовало комплексного благоустройства.  Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» началась его поэтапная реконструкция.

В 2018 году был установлен детский игровой комплекс с центральным элементом «Песочница-яхта», установлена велодорожка, а также отремонтировано освещение, заменены лавочки. 

В 2019 году в рамках нацпроекта была построена детская зона «Кораблик» с различными элементами для детского досуга, а также детская игровая площадка «Крепость». На площадке было установлено большое количество детского оборудования, благоустроены клумбы с многолетними растениями и валунами. Кроме того, в парке была построена велоскейт-зона для любителей активного отдыха и спорта. В прошлом году здесь появилась еще детская площадка для активных игр и сухой пруд. 

В этом году стартует заключительный этап благоустройства Детского парка – установка уличных тренажеров для занятий спортом на свежем воздухе. 

Сейчас этот парк - одно из самых популярных мест среди жителей для встреч, прогулок, фотосессий, общения, занятий спортом. 

«Парк востребован в любое время года. Здесь можно зимой кататься с горки, на коньках, летом – на велосипеде. А качели не оставляют равнодушными ни детей, ни даже взрослых», - отмечает жительница Кинеля.

Именно в этом заключается суть федерального проекта «Формирование комфортной городское среды» - комплексный подход при активном участии жителей. За несколько лет реализации федерального проекта под контролем Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области преобразились сотни общественных и более тысячи дворовых территорий. 

 

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