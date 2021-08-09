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В Кинель-Черкасском районе в 2021 году благоустроено 14 дворовых территорий
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В Кинель-Черкасском районе в 2021 году благоустроено 14 дворовых территорий

9 августа 2021 12:15
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В Кинель-Черкасском районе в 2021 году благоустроено 14 дворовых территорий

Вопросы благоустройства населенных пунктов, развития и поддержания в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры, создания комфортных условий для проживания занимают важное место в деятельности администрации Кинель-Черкасского района. За 2018-2020 годы новый вид приобрели 23 общественные и 53 дворовые территории. В этом году сданы объекты благоустройства на 5 общественных пространствах, более комфортными стали 14 дворов. Преображение общедоступных локаций стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Из 14 благоустроенных дворов шесть находятся в селе Кинель-Черкассы по адресам: ул. Казакова, 19, 21, ул. Хальзова, 2, 3, ул. Новая, 7А, ул. Московская, 6А. Еще пять дворов - в селе Кротовка: по ул.Коммунальная, 5, ул. Электроподстанция, 3, ул. Ленинградская, 10, ул. МПС, 9 и ул. МПС, 10.  Отремонтированы два двора у домов 21 и 23 по ул. Школьная в поселке Садгород и один в селе Тимашево по ул. Двор Завода, 2Б. 

«Необычное название нашему двору досталось из-за его близости к сахарному заводу, который был основан в селе еще в 1880 году, – рассказывает жительница дома по ул. Двор Завода Ольга Леонидовна. – Нам очень нужен был асфальтированный проезд. Была грунтовая дорога. Сегодня мы, как говорится, счастливы, что дорога ровная, сделана на совесть».

Рады изменениям и жители домов 2 и 3 по ул. Хальзова в Кинель-Черкассах. В этих многоэтажках до расформирования вертолетного полка проживали семьи военнослужащих. Сейчас дома переданы в муниципалитет. В этом году во дворах сделали тротуары, парковки, обновили подходы к подъездам, установили скамейки и урны, произвели ремонт ограждений, смонтировали уличное освещение.

С учетом мнения жителей, в других дворах, благоустроенных в этом году, также проведено асфальтирование проездов, установлены лавочки и урны, где требовалось – сделано освещение, парковки и установлено ограждение.

Эффективное решение задач комплексного благоустройства населенных пунктов невозможно без участия, понимания и поддержки жителей, объективного учета общественного мнения. Это не раз подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

 

Теги: жилье и городская среда Кинель-Черкасский район нацпроекты

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