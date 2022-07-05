В Хворостянском районе Самарской области начали асфальтировать один из самых протяженных объектов нацпроекта

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Дорожники приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия на одном из самых протяженных объектов Самарской области, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Реализация планов по улучшению транспортной инфраструктуры, работа на объектах местного значения, улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили — задачи, которые ставит Глава региона Дмитрий Азаров.

Работы на участке с 19 км по 38,99 км автомобильной дороги Приволжье – Хворостянка стартовали 20 апреля. К сегодняшнему дню общая готовность объекта составляет 40%.

«На участке в 6 километров завершили уширение, на всем протяжении, 20 км, уже уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия, параллельно ведем работы по ремонту двух мостов и укладке финишного слоя дорожной одежды. По контракту мы должны закончить

1 октября, но планируем сдать дорогу раньше, в августе этого года», - проинформировал Алексей Пакшаев, начальник участка подрядной организации

По условиям контракта строителям предстоит еще выполнить работы по укреплению обочин и откосов земляного полотна, обустройство дороги с установкой дорожных знаков, сигнальных столбиков и барьерного ограждения, нанести разметку. Также к нормативу приведут два моста в составе автодороги, через реки Свинуха на км 30+330 и Чагра на км 38+618.

Окончание ремонтных работ раньше запланированных сроков очень важно для местных жителей.

«Для нас новая дорога - это как новая жизнь. Я мама двух деток, старший ребёнок учится в школе, в селе Владимировка. Каждый день детей возят из нашего посёлка Высотино, теперь родители будут спокойны», - поделилась Татьяна Оськина, жительница п. Высотино, Хворостянского муниципального района.

Трасса Приволжье – Хворостянка соединяет два муниципальных района Самарской области: Приволжский и Хворостянский, обеспечивает проезд из окружных поселений к райцентрам, а это доступность МФЦ, поликлиник и образовательных учреждений.

«За годы реализации дорожного нацпроекта у нас восстановили порядка 70 км автомобильных дорог. Было время, когда по несколько дней мы не могли пускать школьные автобусы. Дороги были в плачевном состоянии. А сейчас, почти все основные дороги приведены в порядок. Надеемся и дальше обновление наших дорог будет идти такими же темпами», - отметил Виктор Дронов, заместитель главы Хворостянского муниципального района.