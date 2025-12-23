В губернии обновили 160 км дорог к малым населенным пунктам в рамках нацпроекта

В Самарской области подвели итоги масштабной работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, ведущих к малым населённым пунктам. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 160 километров дорожного полотна на 15 участках в 14 муниципальных районах. Работы повысили транспортную доступность для жителей 25 сельских населённых пунктов, обеспечив комфортную и безопасную связь с социальными объектами, местами работы и основными магистралями региона.

Особое внимание при реализации проектов уделено комплексному благоустройству и повышению безопасности. Помимо замены асфальтобетонного покрытия, на обновленных участках построены тротуары, установлены новые дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, опоры освещение, а также отремонтированы водопропускные трубы.

Так, капитальный ремонт 5-километрового участка дороги у села Рысайкино в Похвистневском районе включил в себя полное обновление моста через реку Тергала, ремонт водопропускных сооружений и обустройство остановочных площадок. Эта дорога ведет к двум районным центрам, где расположены основные социальные учреждения, а также входит в опорную сеть автомобильных дорог области.

В Сергиевском районе после ремонта участка трассы «Сергиевск – Большая Чесноковка – Кандабулак» значительно улучшились условия для жителей посёлка Ровный. На дороге протяженностью 8 км появились тротуары, уличное освещение, разметка и новые остановочные павильоны. Эта дорога является ключевой для местного сообщения и входит в маршрут следования школьного автобуса.

Преобразилась и дорога «Сызрань — Шигоны — Волжский Утёс — турбаза «Солнечный Мыс» в Шигонском районе. На 3,3-километровом участке, проходящем через село Муранка с населением более 1000 человек, помимо качественного асфальта, построены новые тротуары и организовано освещение на улицах Победы и Советской, что особенно важно для безопасности детей.

«Очень довольны новой ровной дорогой, — поделилась учитель школы в селе Муранка Лидия Симонова. — Здесь не просто положили асфальт, но и обустроили элементы безопасности: построили тротуар с ограждением и освещение. Это очень важно, ведь многие дети ходят по этой дороге в школу и детский сад. Стало гораздо безопаснее».

Обновлённая трасса также укрепила туристический потенциал района, обеспечив удобный подъезд к заповедному Муранскому бору и местным базам отдыха.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле у Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние 230 км автомобильных дорог, в том числе 190 км — регионального значения.

Фото: минтранс СО