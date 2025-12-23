Я нашел ошибку
В Самаре в керлинг-центре Дворца спорта имени Владимира Высоцкого завершились соревнования за Кубок России по керлингу на колясках среди смешанных команд.
Вы можете откликнуться по одному тематическому блоку, либо выбрать несколько тем.
Приговором суда одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 2 месяца в исправительной колонии общего режима, а вторая приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей в доход государства
Команда Самарской области продемонстрировала абсолютное превосходство на ледовой площадке.
Для поддержания комфортных условий в квартирах горожан в предстоящие морозы «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе отопления и горячего водоснабжения.
Оперативные действия полиции прервали эту незаконную деятельность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В торжественной обстановке юноши и девушки дали клятву уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, достойно исполнять возложенные на них обязанности, а также воспитывать в себе высокие моральные и
Илдар Чагаев поблагодарил руководство Главного управления за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность на территории городского округа Тольятти.
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В губернии обновили 160 км дорог к малым населенным пунктам в рамках нацпроекта

144
Особое внимание при реализации проектов уделено комплексному благоустройству и повышению безопасности.

В Самарской области подвели итоги масштабной работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, ведущих к малым населённым пунктам. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировано 160 километров дорожного полотна на 15 участках в 14 муниципальных районах. Работы повысили транспортную доступность для жителей 25 сельских населённых пунктов, обеспечив комфортную и безопасную связь с социальными объектами, местами работы и основными магистралями региона.

Особое внимание при реализации проектов уделено комплексному благоустройству и повышению безопасности. Помимо замены асфальтобетонного покрытия, на обновленных участках построены тротуары, установлены новые дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, опоры освещение, а также отремонтированы водопропускные трубы.

Так, капитальный ремонт 5-километрового участка дороги у села Рысайкино в Похвистневском районе включил в себя полное обновление моста через реку Тергала, ремонт водопропускных сооружений и обустройство остановочных площадок. Эта дорога ведет к двум районным центрам, где расположены основные социальные учреждения, а также входит в опорную сеть автомобильных дорог области.

В Сергиевском районе после ремонта участка трассы «Сергиевск – Большая Чесноковка – Кандабулак» значительно улучшились условия для жителей посёлка Ровный. На дороге протяженностью 8 км появились тротуары, уличное освещение, разметка и новые остановочные павильоны. Эта дорога является ключевой для местного сообщения и входит в маршрут следования школьного автобуса.

Преобразилась и дорога «Сызрань — Шигоны — Волжский Утёс — турбаза «Солнечный Мыс» в Шигонском районе. На 3,3-километровом участке, проходящем через село Муранка с населением более 1000 человек, помимо качественного асфальта, построены новые тротуары и организовано освещение на улицах Победы и Советской, что особенно важно для безопасности детей.

«Очень довольны новой ровной дорогой, — поделилась учитель школы в селе Муранка Лидия Симонова. — Здесь не просто положили асфальт, но и обустроили элементы безопасности: построили тротуар с ограждением и освещение. Это очень важно, ведь многие дети ходят по этой дороге в школу и детский сад. Стало гораздо безопаснее».

Обновлённая трасса также укрепила туристический потенциал района, обеспечив удобный подъезд к заповедному Муранскому бору и местным базам отдыха.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, находится на особом контроле у Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние 230 км автомобильных дорог, в том числе 190 км — регионального значения.

 

 

Фото:   минтранс СО

