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В горадминистрации обсудили подготовку к новому учебному году

19 августа 2024 14:15
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Особое внимание уделили не только ремонту, но и обеспечению безопасности детей, преподавателей, родителей, находящихся в стенах образовательных учреждений.

К 1 сентября, в 106 школах, детских садах, центрах дополнительного образования провели работы по улучшению состояния учреждений и прилегающих территорий, среди которых: ремонт кровли, фасадов, асфальтового покрытия, ограждений, спортивных залов и площадок, обновление пищеблоков и обеденных залов, прачечных, ремонт кабинетов цифровой образовательной среды, информатики и беспилотных авиационных систем.

Особое внимание уделили не только ремонту, но и обеспечению безопасности детей, преподавателей, родителей, находящихся в стенах образовательных учреждений. К началу учебного года выполнен целый комплекс работ по антитеррористической и пожарной безопасности. Испытаны все системы автоматической пожарной сигнализации, в некоторых учреждениях смонтированы новые. Проверены вентиляции, пожарные лестницы, огнетушители – все необходимое.

Кроме того, в 2024 году в 49 дошкольных образовательных учреждениях установлены новые теневые навесы. На территории двух детсадов установили новые спортивные площадки. В рамках изучения начальной военной подготовки и подготовки по основам военной службы в 2024 году четырем школам выделены денежные средства в целях установки полос препятствий.

27 августа на территории учреждений Самары пройдут мероприятия по отработке навыков и теоретических знаний по действиям в чрезвычайных ситуациях, а уже второго сентября школы примут у себя учащихся.

Теги: Самара

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