В "Гагаринском" субботнике сегодня приняли участие порядка 20 тысяч самарцев

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В апреле в Самаре традиционно проходит месячник по благоустройству. Сотрудники городской и районных администраций, муниципальных предприятий, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, работники промышленных предприятий, объектов потребительского рынка, учреждений социальной сферы и неравнодушные жители приводят в порядок после зимы улицы города, дворовые территории и общественные пространства.



9 апреля в Самаре состоялся "Гагаринский" субботник, приуроченный ко Дню космонавтики, который продолжил серию общегородских мероприятий по благоустройству.

Основные работы сегодня - это ворошение снега, уборка листвы, подбор мусора, покраска малых архитектурных форм и другие работы.

В "Гагаринском" субботнике, который сегодня прошел в Самаре, приняли участие порядка 20 тысяч самарцев, задействовано 278 единиц техники. Работами охвачен весь город.



Впереди еще 2 субботника: 16 апреля – муниципальный и 23 – общегородской, и 3 средника.

Фото: администрация Самары