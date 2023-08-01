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Ежегодно перед стартом отопительного сезона проводится модернизация теплосетей. Благодаря переходу города на модель «альткотельной», объем инвестиций в переоборудование теплосетей увеличился многократно. В этом году в Самаре будут обновлены 18 теплотрасс. Два объекта полностью завершены, на остальных работы продолжаются.

Сегодня вместе с представителями и директором филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александром Гришатовым, руководителем Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Олегом Ивахиным, специалистами подрядных организаций проверили ход работ по перевооружению теплотрасс в исторической части города.

По информации энергетиков, к концу августа планируется завершить весь основной объем работ, чтобы к началу учебного года жители могли комфортно передвигаться по городу.

Новые трубы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая способна дистанционно отслеживать состояние теплотрассы. Таким образом, в случае порыва специалисты смогут быстро и точно определить место утечки, а значит существенно сократить время устранения повреждения.

В ходе объезда посетила и новую котельную в Куйбышевском районе. Сегодня котельная находится на стадии завершения строительно-монтажных работ. Проект крайне важен, котельная позволит обеспечить стабильным теплом порядка 35 тысяч жителей Куйбышевского района. Ввод котельной в эксплуатацию намечен до конца года.