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В этом году в Самаре будут обновлены 18 теплотрасс

1 августа 2023 17:37
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В этом году в Самаре будут обновлены 18 теплотрасс

Ежегодно перед стартом отопительного сезона проводится модернизация теплосетей. Благодаря переходу города на модель «альткотельной», объем инвестиций в переоборудование теплосетей увеличился многократно. В этом году в Самаре будут обновлены 18 теплотрасс. Два объекта полностью завершены, на остальных работы продолжаются. 

Сегодня вместе с представителями и директором филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александром Гришатовым, руководителем Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Олегом Ивахиным, специалистами подрядных организаций проверили ход работ по перевооружению теплотрасс в исторической части города. 

По информации энергетиков, к концу августа планируется завершить весь основной объем работ, чтобы к началу учебного года жители могли комфортно передвигаться по городу. 

Новые трубы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая способна дистанционно отслеживать состояние теплотрассы. Таким образом, в случае порыва специалисты смогут быстро и точно определить место утечки, а значит существенно сократить время устранения повреждения.

В ходе объезда посетила и новую котельную в Куйбышевском районе. Сегодня котельная находится на стадии завершения строительно-монтажных работ. Проект крайне важен, котельная позволит обеспечить стабильным теплом порядка 35 тысяч жителей Куйбышевского района. Ввод котельной в эксплуатацию намечен до конца года.

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