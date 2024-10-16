В драмтеатре Самары установят металлодетекторы за миллион рублей

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На входе в драмтеатр имени Горького в Самаре установят металлодетекторы. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Максимальная сумма контракта составляет чуть больше миллиона рублей. В эту сумму входит и покупка металлодетекторов, и их монтаж, и другие сопутствующие работы.

— Металлодетекторы установят с целью повышения уровня безопасности людей и предотвращения терактов, — следует из аукционной документации.

Всего планируется купить два металлодетектора, которые произведены не позже 2024 года. Поставить их подрядчик должен в течение 15 дней после заключения контракта. Заявки на аукцион принимают до 23 октября, пишет Самара-КП.