В День космонавтики самарскую телебашню украсят звезды и ракеты

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Вечером 12 апреля на самарской телебашне зажжется праздничная подсветка. На ней засияют звезды и ракеты.

12 апреля в России отметят День космонавтики. Сегодня с наступлением сумерек и до 23:00 филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит новую архитектурно-художественную подсветку. В этот день главная телебашня региона озарится светом звезд, на ней появятся космические аппараты и гагаринское "Поехали!".



День космонавтики для Самарской области не просто памятная дата. Регион остается центром отечественной ракетно-космической промышленности с богатой историей. В канун праздника в здании Общественной палаты губернии прошла презентация книги, рассказывающей о вкладе земляков в освоение космических просторов, пишет Сова.

Фото: департамент информационных технологий и связи Самарской области