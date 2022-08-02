В Безенчукском районе завершают ремонт 8 километров дорог к поселку Звезда

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В Безенчукском районе Самарской области в рамках ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, на участке с 9 км по 18 км, трассы Никольское – Купино – Толстовка – Звезда, уложили дорожное покрытие.

«На данный момент завершаем работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия, затем перейдем к обустройству дороги. Установим дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное и пешеходное ограждение, разметку будем наносить термопластиком. Работы ведем с опережением графика», - рассказал Николай Дворников, мастер участка подрядной организации.

Также, в составе автомобильной дороги к нормативу привели мост через реку Сухая Сарма и путепровод через железнодорожные пути.

Дорога связывает сельские поселения, расположенные на территории района, по ней проходят маршруты общественного транспорта.

«В районе произведены масштабные дорожные работы. В прошлом году отремонтировано 11 км, а в этом более 30 км. Это большой вклад в наш район. Появилась доступность сёл, обеспечение транспортной инфраструктурой», - отметил Сергей Панферов, руководитель комитета по строительству администрации Безенчукского района.

Ремонтируемый в этом году, участок продолжает автомобильную дорогу Самара – Волгоград – Звезда, 11 километров которой, привели к нормативу на средства нацпроекта в прошлом году. Направление ведет к сельским поселениям, расположенным вдоль левобережья Волги, численностью населения свыше 5000 человек. Короткий путь к селам и излюбленным местам отдыха жителей Самарской области становится комфортнее и безопаснее.

Коме всего, дорога важна и для местных производителей сельхозпродукции.

«Мы занимаемся отгрузкой молока, эта дорога является связующей от начального этапа – доильного, до конечного - на завод. По этой дороге молоко попадает на завод. С такой дорогой будет безопаснее и быстрее доставлять грузы», - поделился Руслан Магомедов, начальник охраны и контроля логистической компании, расположенной в Безенчукском районе.

Напомним, с учетом текущего года, с начала реализации дорожного национального проекта, с 2019 года, в нормативное состояние будет приведено почти 100 км автомобильных дорог, проходящих по территории Безенчукского района Самарской области.

Масштабные планы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области, а также работы на объектах местного значения направлены на улучшение благосостояния людей, в каком бы районе и населенном пункте они ни жили и находятся на личном контроле Главы региона Дмитрия Азарова.