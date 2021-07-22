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В Безенчуке появилась новая фотолокация

22 июля 2021 14:12
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В Безенчуке появилась новая фотолокация для молодоженов и семейных пар

В Безенчуке появилась новая фотолокация для молодоженов и семейных пар. Это памятник Петру и Февронии Муромским. Он стал частью проекта благоустройства площади перед храмом в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Сама площадь была вымощена тротуарной плиткой, установлены скамейки, высажены деревья. Торжественное открытие памятника состоялось в День семьи, любви и верности, 8 июля. Именно с этим днем в народе ассоциируются русский князь и его супруга. Проект благоустройства был реализован в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Интересная композиция теперь предстает перед гостями Безенчука, прибывающими на железнодорожный вокзал. Рядом с его зданием благоустроена площадь, где установлена «Гужевая повозка» реальных размеров. 

Не менее значимым станет благоустройство привокзальной площади, где заканчиваются работы по обустройству сквера. Пешеходная зона сделана из плитки, установлены красивые скамейки для отдыха, высажены деревья. Центром притяжения сквера стали скульптуры героев книги «12 стульев» Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Они здесь неспроста. Фамилию гробовых дел мастера Илья Ильф увидел на здании железнодорожного вокзала небольшой станции, когда ездил в командировку в Самару в 1924 году. Поэтому образы решили увековечить.

«Желание установить такую скульптуру с героями «12 стульев» жители высказывали неоднократно. Благодаря государственным программам мы можем радовать наше население. И действительно есть запрос на улучшение, обновление жизни. Наши жители довольны созданием подобных арт-объектов, благоустройству скверов, активно их осваивают, прогуливаются», – отметил глава Безенчукского района Владимир Аникин. 

Также в этом году на территории рядом со школой № 3 оборудовали военизированную полосу препятствий. На общественной территории рядом с домом № 99 по ул. Советской сделали спортивную площадку с тренажерами. На общественной территории у домов по ул. Куйбышева, 5 и 10 установили детские игровые конструкции.

К финишу подходят работы по благоустройству парка Самарского НИИСХ. Это уже третий этап его благоустройства. В этом году делают пешеходные дорожки, освещение, озеленяют территорию. Недавно установили скульптурную композицию «Колосья». Ранее в парке были обустроены детская и спортивные площадки, которые никогда не пустуют. Здесь много игровых элементов, поэтому парк так привлекает юное поколение Безенчука.

«Для детей парк – просто идеальное место для игр», – говорит мама двоих детей Анна. – «Мы очень рады, что в нашем Безенчуке теперь есть три современных парка, где мы, мамочки, и старшее поколение могут комфортно отдохнуть, и нашим детям есть где поиграть».

В этом году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Безенчукском районе будут благоустроены еще и 19 дворовых территорий.  Всего в период с 2018 по 2020 год в порядок приведены 61 двор и 11 общественных пространств.

В создании современных и комфортных условий для всех жителей региона, в том числе, заключается Стратегия лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Инициированный Президентом России нацпроект «Жилье и городская среда» с самого начала задумывался как всенародный. Он призван сделать города и поселки уютнее, красивее и удобнее, чтобы жизнь в них была более комфортной и благополучной.

Теги: благоустройство формирование комфортной среды

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