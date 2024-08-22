В Алексеевском районе завершают ремонт основной региональной трассы

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В Самарской области завершается ремонт автомобильной дороги регионального значения Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Участок дороги протяженностью 9 км ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Автомобильная дорога Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка является одной из основных для Алексеевского района. Она связывает ряд крупных населенных пунктов с областным центром – Самарой и районным центром – селом Алексеевка, и, соответственно, является маршрутом «маятниковой» миграции населения района. Интенсивность движения по дороге составляет более тысячи автомобилей в сутки.

Ремонтируемый участок нацпроекта расположен между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Дмитриевка. При устройстве нижнего слоя покрытия подрядная организация использовала современную технологию – метод холодной регенерации. Суть технологии заключается в снятии, измельчении и перемешивании старого покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

В качестве связующего материала используется щебень, битумная эмульсия и цемент. Все это перемешивается в специальной установке – ресайклере - и им же производится укладка. Уложенную смесь уплотняют дорожными катками. При устройстве верхнего слоя дороги использовалась асфальтобетонная смесь А-16 ВН.

Кроме того, в рамках ремонта участка дорожники укрепили обочины, нанесли разметку, а на остановках общественного транспорта обустроили остановочные карманы с посадочными площадками и заменили автопавильоны. В ближайшее время будут завершены работы по устройству барьерного ограждения и установке дорожных знаков.

В 2025 году ремонт дороги будет продолжен. В нормативное состояние приведут участок между населенными пунктами Дмитриевка и Богдановка протяженностью 9 км. Соответствующей государственный контракт уже заключен между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и подрядной организацией.

Отметим, что дорога попадает в перечень объектов нацпроекта не впервые. Так в 2021-2022 годах были отремонтированы участки общей протяженностью 30 км между населенными пунктами Самовольно-Ивановка и Алексеевка.

Всего 2024 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 180 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Фото: департамент информационной политики СО