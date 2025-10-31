В 2026 году в Самаре продолжат обновление подъездных путей к соцобъектам

136

Глава города Самара Иван Носков доложил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву об итогах обновления дорожной и пешеходной инфраструктуры рядом с социальными объектами и планах на 2026 год.

В частности, по просьбам жителей в план работ включен ремонт тротуаров по периметру квартала 13 в Красноглинском районе – улицам Крайней, Беловской и Пражской.

«В целом совместная рабочая поездка в поселок Мехзавод получилось конструктивной. Отклонялись от запланированного маршрута, общались с жителями. Свои предложения они сейчас вносят активно, со знанием дела, потому что тоже накопили опыт за периоды реализации профильных нацпроектов, федеральных, региональных и городских программ развития города. Например, в рамках программы ремонта подъездных путей к соцучреждениям в этом году обновили более 45 проездов и тротуаров и начатую работу продолжим. С учетом мнений жителей будем реализовывать комплексный подход: если обновляется социальное учреждение, то прилегающей территории также будем уделять внимание»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Отдельное внимание в 2026 году уделят состоянию подходов к амбулаторно-поликлиническому отделению № 2 ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7», где в настоящее время ведется капитальный ремонт в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Самарской области» на 2014-2032 гг.