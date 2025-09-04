В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км теплосетей

109

В 2025 году в рамках инвестиционной и ремонтной программы Самарский филиал ПАО «Т Плюс» планирует заменить более 60 км тепловых сетей.



«Особое внимание в этом году уделили ремонту тепловых сетей рядом с социальными учреждениями, чтобы обеспечить им благоприятное прохождение отопительного сезона», – сказал Иван Носков.



Возле школы № 36 масштабная перекладка теплосетей протяженностью более 5 км была организована в границах пр. Карла Маркса, улиц XXII Партсъезда и Стара-Загора. Обновление теплосетей обеспечит стабильность подачи теплоносителя в 6 социальных учреждений и 46 многоквартирных домов.



Около школы № 132 в этом году выполнена замена участка трубопровода, проходящего внутри школьного двора. Общая протяженность замены тепловых сетей на объекте составляет 3,5 км.



На ул. Чапаевской возле «Академии для одаренных детей (Наяновой)», куда в этом году отправилось 1,5 тысячи детей, ведется перекладка теплотрассы от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской с переходом через ул. Вилоновскую. Параллельно ведется восстановление плиточного покрытия на участке, где работы на сетях уже завершены. Ремонт этого участка труб протяженностью 1,1 км обеспечит бесперебойное прохождение отопительного сезона в 55 многоквартирных домах и прилегающих соцучреждениях.

