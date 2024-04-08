В 2024 году в Самаре будут отремонтированы 12 улиц, которые ведут к образовательным учреждениям

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Из общего перечня объектов улично-дорожной сети, запланированных к обновлению в текущем году, более половины улиц, а именно 12, ведут к 43 близлежащим учреждениям сферы образования (детским садам, школам, центрам дополнительного образования и развития, вузам). В том числе 15 учреждений, в которых реализуются различные образовательные программы, находятся непосредственно на тех улицах, где будут произведены необходимые дорожные работы – это, например, улицы Куйбышева, Садовая, Зубчаниновское шоссе, Ново-Вокзальная, Елизарова, 9 просека. Кроме того, на улицах, которые преобразятся в результате работ по нацпроекту, располагаются 7 спортивных школ.

При этом независимо от видов ремонта, применяемых материалов и технологий, протяженности участков, наличия объектов социального профиля контроль за дорожными работами организуется на всех этапах, непрерывно. В контрольных мероприятиях задействованы не только специалисты, но и активная общественность, что на протяжении последних лет является отличительной чертой самарской дорожной ремонтной кампании.

После того, как в течение дорожно-строительного сезона профильные службы справятся со всеми задачами на вверенных участках, заказчик сосредоточит усилия на приемке работ, которая включает в себя и кернение.

Фото: администрация Самары