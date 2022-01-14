В 2022 году в Сергиевском районе благоустроят 10 дворов

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В 2022 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Сергиевском районе станут комфортнее 10 дворов. Муниципальные контракты с подрядчиками заключены в сентябре 2021 года. Благоустройство затронет поселки Суходол и Серноводск.

В Суходоле в восьми дворах по адресам: ул. Пушкина, 22, 24, 26, 28, 32 и ул. Школьная, 35, 37, 39 появятся новые скамейки и урны. Решение о проведении минимального перечня работ согласовали жители. В 2021 году в соседнем дворе по ул. Школьная, 22, кроме минимума, была обустроена игровая площадка с детским комплексом для малышей и качелями, оборудована зона для активного отдыха из трех турников, двух скамеек для пресса, шведской стенки с канатом.

В Серноводске в 2022 году благоустроят два двора по ул. Калинина, 22 и 28. Здесь с учетом мнения жителей, кроме установки скамеек и урн, произведут асфальтирование дворовых проездов.

За время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», с 2018 по 2021 годы, в Сергиевском районе благоустроено 18 общественных пространств и 42 двора. Из них в прошлом году 4 общественные и 10 дворовых территорий.

Фото: правительство СО