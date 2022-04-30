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В 2022 году в Самарской области планируют отремонтировать 450 километров дорог

30 апреля 2022 12:28
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В 2022 году в Самарской области планируют отремонтировать 450 километров дорог

Такой объем работ запланирован по всем дорожным программам. 


Дополнительную финансовую поддержку получат 63 региона страны, в том числе наш. Из федерального бюджета на эти цели плюсом выделят 120 миллиардов рублей. 
86 миллиардов пойдут на приведение в порядок именно региональных дорог, а 34 миллиарда пустят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт федеральных шоссе.
Дополнительные средства - 2,25 миллиарда рублей – в нашем регионе было принято решение направить на ремонт еще 113 километров трасс.
«Благодаря опережающему финансированию в Самарской области до конца текущего года к нормативным требованиям приведут 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения, отремонтируют 113 км дорог дополнительно. – рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. - Продолжится приведение в нормативное состояние дороги «Кинель – Богатое – Борское в сторону села Богатого, будут отремонтированы участки автодорог Самара – Бугуруслан, Урал – Солнечная Поляна – Ширяево, Пестравка – Майский – Крюково, приведут в порядок дороги в Кинельском, Красноярском, Ставропольском районах».


В этом году в городской черте завершится 2-й этап строительства Самарского мостового перехода (по проекту «Фрунзенский»). Новая дорога обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска. Она будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара – Волгоград.
Будет продолжено строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Уже сейчас готовность объекта составляет около половины. Согласно контракту, сдача запланирована на декабрь 2023 года.
Строительство и ремонт дорог обеспечат социально-экономическое развитие страны. Новые маршруты позволят наладить товарооборот между Россией и азиатскими странами. Дополнительные средства ускорят обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа – Западный Китай.
Напомним, по стране будет построено и реконструировано 228 километров федеральных и 1598 километров региональных автомобильных дорог.
Развитие инфраструктуры - строительство и модернизация дорог, остаётся приоритетной задачей для государства. Несмотря на введённые в отношении России санкции, темпы строительства в этом году планируют только наращивать.
 

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