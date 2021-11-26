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В Богатовском районе преобразились в этом году три территории. Всего с 2018 по 2021 годы в районе благоустроено 11 общественных пространств и 47 дворовых территорий.

В 2022 году в Богатовском районе планируют благоустроить еще три общественные территории. Контракты с подрядчиками на выполнение работ уже заключили.

Перед зданием Центра физической культуры и спорта в селе Богатое сделают тротуар и газон. На территории, прилегающей к Центру внешкольной работы на ул. Комсомольская, 7 появится универсальная спортивная площадка со специальным покрытием. К ней будут вести асфальтированные дорожки. Запланирована и посадка зеленых насаждений. Также на ул. Строителей, 47А начнется благоустройство детской площадки. Здесь установят лавочки и элементы игрового оборудования. Остальные работы по укладке резинового покрытия и установке малых архитектурных форм запланированы на 2023 год.

Фото: правительство СО